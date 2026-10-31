No solo en octubre, sino en adelante, Jolgorio estará abierto de lunes a sábado de 12 m. a 10 p.m. y los domingos de 12 m. a 5 p.m. Todos los viernes hay música criolla en vivo por las noches. Únete a la fiesta en Av. Conquistadores 1250, San Isidro. / Diego Moreno

Suena la clásica canción “Cariño bonito” de fondo y Ferreyra nos comenta que están felices con el recorrido de este año. La casona sanisidrina se ha ganado el exigente corazón de sus comensales. Muchos regresan a recordar la sazón casera, y quienes van por primera vez dan fe de que se encuentran frente a los típicos platos del recetario peruano. “Estamos muy contentos con la aceptación de la gente. Recientemente, nos invitaron a la feria gastronómica Fusión y quedamos entre los tres mejores restaurantes. La gente votaba por el sabor de nuestra comida. Nos llena de orgullo darnos cuenta de lo que hemos logrado en un año. Ahora estamos apuntando a ser un destino nocturno, y no solo de día”, comenta el chef sobre el nuevo horario de Jolgorio, que abrirá de largo hasta la noche.

/ Diego Moreno

Hay muchas formas de divertirse en Jolgorio, no solo gozando de la comida y escuchando música peruana. Los comensales se animan a cantar, cogen el micrófono y se sueltan a improvisar. Las familias también disfrutan porque pueden venir en grupos grandes. “Varios turistas nos pidieron abrir por las noches. Ellos llegan, arman la jarana y se van. Lo que más prueban es el pisco sour, pero aquí tenemos pisco de distintas cepas. Al ser un restaurante peruano tradicional, buscamos siempre diferentes propuestas de pisco, destilados y vinos”, afirma Ferreyra.

Más por conocer

A propósito de las celebraciones de nuestra canción criolla, Jolgorio decidió renovar su carta en estas fechas. “Van a entrar estofado de lengua, patita con maní, olluco y más comida criolla”, nos dice el chef. Los platos que llegaron como propuestas de temporada, entre ellos el arroz con pato, el manchapecho y el seco de Lima, se quedan en la nueva carta porque emocionaron a muchos.

“Así como hay seco del norte, hay seco limeño. Lleva asado de tira con hueso de 400 gramos y lo cocinamos a largo aliento por unas 14 horas. Es una carne muy sabrosa porque está pegada al hueso. Tiene mucho loche, culantro y ají amarillo. Cocinamos despacito desde la cebolla con el ajo”, explica sobre una de sus principales técnicas. En Jolgorio prima la paciencia: no hay apuro para las cocciones ni los aderezos. Se toman el tiempo necesario para alcanzar los sabores de los platos que guarda el chef en su memoria, tal como los hacía su abuelita y que inspiraron el concepto de Jolgorio.

En el seco, el asado se derrite y se puede cortar con el mismo tenedor, sin cuchillo. A los frejoles les cambian el agua unas cinco veces para que no sean pesados. El aderezo del seco se cocina bien para que el culantro no caiga mal, a fuego bastante bajo, “tipo velita”, como explica Ferreyra.

En la coctelería también hay derroche de peruanidad. En Jolgorio los cocteles llevan pisco y destilados nacionales. / Diego Moreno

“Sobre el manchapecho existe una historia popular. Se cuenta que había un matrimonio en el que la mujer era italiana y el hombre era chinchano. Cuando se casaron, él quería servir su comida y ella la suya. Entonces sirvieron las dos. La pasta italiana y la carapulcra chinchana, que se juntan en un mismo plato. Es un encuentro de amores”. En Jolgorio se respeta la tradición, la porción es jugosa para que te “manche el pecho”, con yuca y chanchito crocante a la caja china.

En el seco, el asado se derrite y se puede cortar con el mismo tenedor, sin cuchillo. / Diego Moreno

Otro de sus platos más pedidos es el arroz con pato, preparado con cerveza negra, loche y jora. Aquí se sirve solo con pierna de pato hembra, porque tiene más carne. El chef recalca que se buscan los mejores insumos para que los comensales sientan que están pagando lo mejor. Si la foto en redes sociales de un arroz con pato les pareció sabrosa, eso mismo es lo que quieren entregar: “No servimos menos de lo que la gente espera, el efecto ‘wow’ aquí es importantísimo”, señala el chef Ferreyra.

Ahora ya tienes un espacio de jarana donde la comida y la música harán que tu día —y tu noche— sea insuperable. //