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Resumen

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El chef Franco Ferreyra, de Jolgorio, con su arroz con pato, elaborado siempre con pierna de pato hembra.
El chef Franco Ferreyra, de Jolgorio, con su arroz con pato, elaborado siempre con pierna de pato hembra.
Por Diana Gonzales Obando

El año pasado, cuando recién abrieron sus puertas, estuvimos en Jolgorio Comedor Criollo (@jolgoriocomedorcriollo) con el chef Franco Ferreyra. En esa visita nos contó sus propósitos para este nuevo punto de encuentro en San Isidro, donde se unen los sabores caseros de una antigua tradición con el regocijo que se siente al transportarnos en cada plato a la cocina de la abuela. El espíritu que da nombre al restaurante permanece, así como el ambiente criollazo que se arma con la guitarra y el cajón.

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