Por Milenka Duarte

Te despiertas y, por un segundo, parece que esa persona sigue ahí. Tal vez fue tu ex, alguien que te gusta, un amigo al que no ves hace años o incluso alguien en quien no recuerdas haber pensado últimamente. Lo extraño no es solo el sueño, sino que vuelve a repetirse una y otra vez. Y cuando ocurre varias veces, es difícil no preguntarse: ¿por qué esa persona reaparece en mis sueños? Le ha pasado a estrellas de Hollywood como Anthony Hopkins y Denzel Washington, quienes han detallado esta experiencia en entrevistas. Aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre por qué soñamos, la psicología y la neurociencia nos ofrecen algunas pistas sobre lo que ocurre mientras dormimos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.