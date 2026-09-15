Te despiertas y, por un segundo, parece que esa persona sigue ahí. Tal vez fue tu ex, alguien que te gusta, un amigo al que no ves hace años o incluso alguien en quien no recuerdas haber pensado últimamente. Lo extraño no es solo el sueño, sino que vuelve a repetirse una y otra vez. Y cuando ocurre varias veces, es difícil no preguntarse: ¿por qué esa persona reaparece en mis sueños? Le ha pasado a estrellas de Hollywood como Anthony Hopkins y Denzel Washington, quienes han detallado esta experiencia en entrevistas. Aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre por qué soñamos, la psicología y la neurociencia nos ofrecen algunas pistas sobre lo que ocurre mientras dormimos.

Según la doctora Michelle Drerup, psicóloga especialista en medicina conductual del sueño de Cleveland Clinic, una de las teorías más aceptadas plantea que los sueños pueden ayudar al cerebro a consolidar y procesar recuerdos, experiencias, habilidades y situaciones vividas durante el día.

“Durante el sueño REM, etapa en la que suelen aparecer los sueños más vividos, el cerebro permanece muy activo y procesa esa información de una manera diferente a cuando estamos despiertos”, explicó a Somos.

En ese procesamiento también entran las emociones. El estrés, la ansiedad, un duelo, un cambio importante o una preocupación que todavía ronda en la cabeza pueden influir tanto en el contenido como en la intensidad de los sueños. Es decir, mientras dormimos, el cerebro no necesariamente “apaga” aquello que nos moviliza, sino que sigue trabajando en ello, aunque lo haga de forma fragmentada o difícil de interpretar.

Ahí aparece una posible explicación para esa persona que vuelve una y otra vez. La doctora Drerup señaló que los sueños pueden tomar recuerdos, emociones, vínculos, temores o situaciones recientes y combinarlos de maneras que no siempre tienen un sentido en la vida real. Por eso, que alguien conocido aparezca repetidamente no significa, por sí solo, que exista un mensaje literal sobre esa persona o sobre la relación que tenemos con ella.

Mientras duermes, el cerebro mezcla recuerdos, emociones y experiencias. Por eso, alguien que creías olvidado puede aparecer de nuevo sin previo aviso.

De hecho, puede tener más que ver con aquello a lo que esa persona está asociada emocionalmente que con ella misma. Puede estar vinculada a una etapa de nuestra vida, una experiencia, una preocupación, una pérdida, un deseo de cierre o incluso una sensación que estamos atravesando nuevamente.

Por ello, en lugar de preguntarnos “¿qué significa esta persona?”, puede ser más útil abordar “¿qué emoción o etapa aparece asociada a ella?”.

Vale resaltar que los sueños recurrentes no necesariamente tienen que ver con una persona. Anthony Hopkins, actor ganador del Oscar por “El silencio de los inocentes”, ha contado que sueña repetidamente con un escenario, pero cuando está a punto de interpretar su papel, ha olvidado las líneas. Curiosamente, él es un actor que estudia minuciosamente sus textos, se los aprende y desmenuza de modo tal que no haya línea que él no comprenda. Más que una “señal” con un significado universal, el ejemplo ilustra cómo un sueño puede reciclar temores, experiencias o emociones vinculadas con nuestra propia vida.

Esto también ayuda a entender por qué alguien puede aparecer en un sueño, aunque no hayamos pensado conscientemente en esa persona durante meses o incluso años.

“Los recuerdos no desaparecen simplemente porque hayan dejado de formar parte de nuestra vida cotidiana. Una canción, un olor, una conversación, un lugar o incluso una situación actual puede activar una asociación sin que lleguemos a identificarla durante el día. Al dormir, el cerebro puede recuperar ese recuerdo e incorporarlo a una escena que también contiene otros elementos de nuestra vida reciente”, aseguró la especialista en medicina conductual del sueño.

Anthony Hopkins, famoso por su minuciosidad al aprenderse diálogos, tiene sueños recurrentes de que siempre olvida sus líneas. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Soñar con tu ex no significa que quieras volver

Si hay una persona cuya aparición en los sueños puede encender las alarmas al despertar, esa es una expareja. Sobre todo cuando no fue una aparición aislada, sino un rostro que vuelve constantemente. La primera conclusión suele ser casi automática: ¿será que todavía lo extraño? ¿O que, en el fondo, quiero volver? Sin embargo, un sueño por sí solo no permite llegar a ninguna de esas conclusiones.

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“Soñar con una expareja no demuestra que todavía la extrañemos, que queramos retomar la relación o que exista una razón para volver. Después de una ruptura pueden permanecer la tristeza, la nostalgia, la ambivalencia o los recuerdos incluso cuando la persona ya ha aceptado que la relación terminó. Por eso, si una expareja aparece mientras dormimos, importa más observar qué está ocurriendo alrededor de ese sueño que tomar su presencia como una respuesta absoluta”, advirtió Michelle Drerup.

Esto también explica por qué no necesariamente hay una diferencia entre soñar con alguien con quien quedó un conflicto y hacerlo con una persona con la que sentimos que cerramos en paz. Según la psicóloga Verónica Carrasco, los conflictos acompañados de emociones intensas puede hacer que ciertos recuerdos reaparezcan con mayor facilidad, pero eso no significa que toda persona recurrente tenga algo pendiente con nosotros.

Soñar con tu ex no significa que quieras volver. Su presencia puede estar relacionada con una emoción, un recuerdo o incluso algo que estás viviendo hoy.

En esos casos, resulta más revelador detenerse en lo que ocurre dentro del sueño: ¿hay angustia, culpa, miedo, nostalgia, alivio o confusión? Observar esa emoción y relacionarla con el presente puede ayudar a entender mejor el patrón. Y es que la repetición no funciona como una prueba de que no hemos cerrado una relación, sino como una oportunidad para mirar qué está movilizándose.

“Las figuras que aparecen mientras dormimos pueden funcionar como representaciones que la mente utiliza para tramitar algo asociado con ellas o con determinados aspectos de lo que simbolizan para nosotros. Así, una expareja con la que tuvimos un vínculo bonito podría aparecer en una pesadilla que nos provoca temor, no porque tengamos miedo de esa persona ni porque queramos regresar, sino porque su imagen puede estar siendo utilizada dentro del sueño para expresar o procesar una angustia actual”, sostuvo Pedro González, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Por esta razón, conviene tener cuidado con las interpretaciones automáticas o de manual. Es común encontrar listas que aseguran que soñar con una expareja significa nostalgia, o que perderse presenta miedo al abandono. Sin embargo, que una escena sea frecuente no significa que tenga un significado universal.

“Desde la psicología interesa más explorar el contexto: qué emoción produjo el sueño, qué significa personalmente para quien la soñó y qué estaba viviendo en ese momento. La clave es explorar el sueño y sus asociaciones personales, no traducirlo automáticamente”, subrayó Claudia Zapana, psicóloga del Instituto Certus.

Cómo saber si tus sueños están afectando tu bienestar

Esa ‘resaca’ emocional que persiste durante la mañana no es una jugada de la imaginación. Según el psicólogo José Chávez, de Sanitas Consultorios Médicos, durante la fase del sueño REM cambia la química cerebral, ya que disminuye la actividad de ciertas sustancias que normalmente nos ayudan a tomar distancia racional frente a nuestras emociones.

Por eso, las vivencias del sueño se experimentan sin mucha intensidad, casi sin filtro. Al despertar, el cerebro no vuelve de inmediato a su estado habitual, provocando que la emoción o la sensación de cercanía permanezca flotando durante horas.

Un sueño recurrente no siempre es una señal de alarma. Pero si interrumpe tu descanso o deja una angustia que persiste durante el día, merece atención.

Sin embargo, ¿cuándo esa huella matutina deja de ser una simple anécdota para convertirse en una señal de alerta?

De acuerdo con la doctora Drerup, conviene prestar atención cuando los sueños son frecuentes, repetitivos, muy angustiantes o empiezan a afectar el descanso y el funcionamiento diario. Si una persona despierta con pánico, tarda en reorientarse, no puede volver a dormir o queda emocionalmente alterada durante horas de forma constante, ya no es solo una curiosidad.

“Es una señal de alerta que los sueños se asocien con estrés persistente, ansiedad, depresión, trauma, consumo de sustancias, medicamentos o síntomas de un trastorno del sueño. Si las pesadillas o sueños angustiantes continúan durante semanas o meses, o afectan la calidad de vida, es recomendable consultar con un profesional de salud mental o de sueño”, enfatizó.

Frente a la angustia de ver a esa misma persona una y otra vez, la reacción instintiva suele ser buscar un significado oculto o una revelación casi mística. Sin embargo, este sobreanálisis puede convertirse en una trampa, ya que intentar descifrar cada detalle como una verdad definitiva alimenta la rumiación mental, genera ansiedad innecesaria y puede llevar a tomar decisiones impulsivas basadas solo en la intensidad emocional del despertar.

La forma más saludable de relacionarse con un sueño recurrente es tratarlo como información emocional, no como una prueba contundente ni una premonición.

Así que, si esa persona vuelve a aparecer esta noche, quizá no tengas que preguntarte inmediatamente qué significa. Puede ser más enriquecedor ahondar en qué sentiste al verla, qué estaba ocurriendo en tu vida y qué recuerdos o emociones podría estar activando. Los sueños no siempre esconden un enigma por resolver; a veces son, simplemente, la forma en la que el cerebro continúa procesando lo que hemos vivido.

Hay quienes incluso han relatado sueños recurrentes de contenido impreciso de conectar con una interpretación clara. Otro ganador del Óscar, Denzel Washington, llegó a decir que durante años soñaba con un ascensor que se desplazaba lateralmente en lugar de subir o bajar. Años después, en un elevador de la Torre Eiffel de París, recordó el sueño. Esta anécdota grafica hasta qué punto los sueños pueden construir escenarios que inusuales incluso para el soñador. Y sin que haya un mensaje oculto de por medio.