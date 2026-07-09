Terminar una relación no siempre significa desaparecer de la vida del otro. Hay exparejas que dejan de hablar para siempre, otras que mantienen contacto por costumbre y algunas que intentan convertirse en amigos casi de inmediato.

Pero ¿esa cercanía nace de una amistad genuina o de una dificultad para soltar la relación? A veces, la línea que separa una de la otra es mucho más delgada de lo que imaginamos.

Entonces, ¿Cómo podemos saber cuándo esa amistad es realmente sana y cuándo solo está retrasando el cierre de definitivo?

¿Se puede ser amigo de un ex?

La idea de que dos exparejas puedan convertirse en amigos suele verse como una señal de madurez emocional. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así. Como explicó el psicólogo Álvaro Álvarez, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) a Somos, una amistad después de una ruptura solo tiene posibilidades de ser saludable cuando la relación realmente ha terminado por dentro.

Para ello influyen distintos factores: cómo terminó la relación, si hubo daño, si ambos aceptaron el final, si desaparecieron las expectativas de volver y si esa cercanía no interfiere con la vida afectiva actual de ninguno.

“Una amistad con un ex puede ser sana cuando nace después del cierre. Si nace para evitar el cierre, probablemente todavía no es amistad, ya que muchas veces puede convertirse en una forma socialmente aceptada de no soltar la relación. En lugar de representar un nuevo tipo de vínculo, solo cambia la etiqueta mientras el apego permanece intacto”.

En este sentido, la neuropsicóloga Verónica Carrasco coincidió con esta idea, ya que el deseo de seguir siendo amigos no siempre surge de una amistad genuina. En algunos casos, responde más a la necesidad de seguir pendiente de la vida de la expareja o incluso conservar cierta sensación de control sobre ella. Por eso, una amistad saludable solo puede construirse desde la libertad y no desde la necesidad, la dependencia o la esperanza de una reconciliación.

Sin embargo, la diferencia entre ambos escenarios no siempre resulta evidente. Para Maritza Somocurcio, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, una amistad real implica que ambas personas tengan claridad sobre lo que sienten y puedan relacionarse desde el respeto, el afecto y la tranquilidad, sin una necesidad de controlar al otro, buscar validación constante o esperar que actúe como lo hacía durante la relación.

El problema no es seguir hablando con tu ex, sino hacerlo cuando el vínculo todavía impide avanzar.

Cuando ese proceso no se ha completado, las dinámicas de pareja suelen mantenerse, aunque oficialmente la relación haya terminado. Básicamente, siguen apareciendo los reclamos, los celos, la necesidad de atención, la interpretación de los silencios o la expectativa de que el otro responda como antes. En otras palabras, el vínculo cambia de nombre, pero no de funcionamiento.

En ese contexto, la amistad deja de ser un espacio de bienestar para convertirse en una prolongación de la ruptura. Se sigue ocupando el lugar emocional de una pareja, aunque ya no exista una relación formal.

“Para que este nuevo vínculo funcione ambos deben poder vincularse sin usar al otro como un calmante emocional, una opción de reserva o una promesa implícita de volver en el futuro. Solo cuando desaparece la dependencia emocional, los celos, las expectativas ocultas y la ambigüedad es posible construir una amistad basada en el respeto, los límites y la tranquilidad. De lo contrario, más que una amistad, el vínculo sigue siendo una ruptura que todavía no ha encontrado un cierre definitivo”, destacó Álvarez.

No obstante, también existen situaciones en las que intentar conservar una amistad no resulta recomendable. Carrasco advirtió que, cuando la relación estuvo marcada por violencia física, psicológica o sexual, manipulación, maltrato o un deterioro profundo de la autoestima, mantener el contacto puede prolongar el daño en lugar de favorecer a la recuperación.

Lo mismo ocurre cuando existe una fuerte dependencia emocional o cuando la supuesta amistad se convierte en una forma de seguir ejerciendo poder sobre la otra persona. En esos casos, tomar distancia suele ser la decisión más saludable.

Las señales de que todavía no has superado la ruptura

Después de una ruptura, querer mantener una amistad con la expareja puede parecer la forma más sencilla de afrontar el cambio. Continuar hablando, verse de vez en cuando o conservar cierta cercanía da la sensación de que no todo se ha perdido y de que la transición será menos dolorosa; sin embargo, en muchos casos, esta cercanía funciona más bien como una estrategia inconsciente para evitar el duelo.

De acuerdo con el psicólogo, cuando una relación termina no solo se pierde a la persona, sino que también desaparecen las rutinas compartidas, los proyectos en común, la identidad construida como pareja e incluso la idea de un futuro en conjunto. Por eso, proponer “seguir siendo amigos” puede dar la sensación de que no se pierde todo, ofreciendo así un alivio inmediato. No obstante, el problema aparece cuando esa cercanía dificulta aceptar que la relación realmente terminó.

En ese proceso, el tiempo juega un papel importante. Aunque por sí solo no cura una ruptura —porque una persona puede pasar meses o incluso años repitiendo los mismos patrones emocionales —, sí ayuda a que la intensidad de las emociones disminuya y permita observar la relación con mayor claridad.

Si cada mensaje, silencio o publicación de tu ex cambia tu estado de ánimo, quizá el duelo todavía no ha terminado.

“Después de una ruptura, el sistema emocional sigue activo, por lo que es habitual seguir esperando mensajes, revisar las redes sociales de la expareja o buscar cualquier excusa para mantener el contacto. Es por eso que tomar distancia no debería entenderse como un castigo, sino como una forma de autocuidado que permita reorganizar las emociones sin depender de la presencia del otro”, sostuvo el experto de la UARM.

Pero, eso tampoco significa que el llamado “contacto cero” deba aplicarse de manera absoluta. Según el especialista existes situaciones —como compartir hijos o responsabilidades laborales — en las que cortar toda comunicación no es posible. En estos casos, el objetivo no es desaparecer de la vida del otro, sino establecer límites que eviten mantener una dependencia emocional. Sin embargo, si el vínculo continúa generando un dolor intenso, dependencia, ambivalencia o esperanza de volver, reducir esa cercanía suele ser la opción más saludable.

Dicho esto, ¿cómo saber si el duelo ya terminó o si todavía existe un vínculo emocional que impide avanzar?

Para la psicóloga social Denisse Herrera, de la Universidad Católica San Pablo, una de las señales más claras es que pensar en la expareja continúe provocando angustia, deseos de reconciliación o incluso sentimiento de venganza o resentimiento. Por eso, mientras esas emociones continúen presentes, construir una amistad probablemente sea prematuro.

Las conductas cotidianas también pueden dar algunas pistas importantes, y es que muchas veces la dependencia emocional se disfraza de amistad. Por ejemplo, buscar cualquier pretexto para escribirle, sentir ansiedad mientras se espera una respuesta, revisar constantemente sus redes sociales o permanecer pendiente a cada movimiento suelen ser comportamientos que demuestran que la expareja sigue ocupando un lugar central en la vida emocional.

Algo similar ocurre cuando la expareja sigue siendo la primera persona a la que se quiere acudir para compartir una buena noticia, pedir apoyo o encontrar consuelo en un momento difícil. Si además aparecen celos cuando inicia una nueva relación, incomodidad al verla seguir adelante o la necesidad de mantener el contacto físico porque transmite tranquilidad, es probable que el rol de pareja no haya desaparecido, aunque la relación sí haya terminado.

Como advirtió Somocurcio, experimentar ansiedad o malestar al ver que la expareja reconstruye su vida suele indicar que el apego todavía ha sido resuelto. En esas circunstancias, la otra persona continúa funcionando como una fuente de seguridad, validación o pertenencia, lo que mantiene abierto el proceso de duelo y hace que el deseo de seguir en contacto responda más a esa necesidad emocional que a una amistad genuina.

Incluso la duda constante sobre si conviene mantener el vínculo puede convertirse en una señal. Si cada mensaje, silencio o publicación en redes sociales genera incertidumbre, obliga a interpretar lo que significa o despierta la necesidad de analizar una y otra vez la relación, lo más probable es que ese contacto todavía no aporte tranquilidad ni bienestar emocional.

Las preguntas que deberías hacerte antes de pensar en una amistad con un ex

Mantener una amistad con un ex puede presentarse como una muestra de madurez o de que la ruptura terminó en buenos términos. Sin embargo, antes de intentar conservar ese vínculo, los especialistas recomendaron revisar algo más importante: de dónde nace realmente ese deseo.

La verdadera pregunta no es si puedes ser amigo de tu ex, sino si ese vínculo te ayuda a avanzar o te mantiene atado al pasado.

Para Adam Borland, psicólogo clínico en Cleveland Clinic, la primera pregunta no debería ser “¿podemos ser amigos?”, sino “¿qué efecto tiene este contacto en mí?”. Básicamente, si la cercanía ayuda a avanzar y genera tranquilidad, podría ser una señal de que el duelo está resuelto. Pero si mantiene la esperanza, reabre heridas o dificulta aceptar el final de la relación, quizá todavía no sea el momento de construir una amistad.

Por eso, antes de tomar una decisión, conviene hace un ejercicio de honestidad:

Sobre lo que realmente buscas:

¿Quiero una amistad con esta persona o quiero seguir teniendo acceso a alguien que fue importante para mí?

¿Estoy aceptando la ruptura o una parte de mí todavía espera que volvamos?

¿Puedo recordar las razones por las que terminó la relación sin quedarme únicamente en los momentos buenos?

Sobre cómo me afecta el vínculo:

¿Hablar con mi ex me genera tranquilidad o me deja esperando algo más?

¿Después de verlo o conversar siento paz o termino con ansiedad, tristeza o confusión?

¿Me alegraría sinceramente si empieza una nueva relación?

Sobre mis límites y mi presente:

¿Puedo aceptar que ya no soy prioridad ni esa persona es la mía?

¿Tengo espacio emocional para conocer a otras personas o sigo reservando una parte importante de mí para mi ex?

¿Esta amistad suma a mi vida o estoy manteniéndola por miedo a perder el vínculo?

Como recalcó Borland, estas preguntas ayudan a que la decisión no nazca únicamente del miedo a soltar a alguien, sino del conocimiento de las propias necesidades y límites.

Por su parte, el psicólogo Álvaro Álvarez añadió que las respuestas no siempre aparecen en lo que una persona cree, sino también en lo que siente. Es posible convencerse de que la ruptura ya fue superada, pero el cuerpo suele mostrar otra realidad. Si después de un encuentro o una conversación aparecen celos, ansiedad o tristeza persistente, probablemente la relación todavía ocupa un lugar que dificulta avanzar.

Al final, ser amigo de un ex no es una meta que todas las personas deban alcanzar ni una prueba de madurez emocional. Por eso, más allá de conservar o no el contacto, lo importante es determinar si esa relación te permite seguir creciendo o mantiene abierta una historia que, aunque terminó, todavía no ha encontrado un verdadero cierre.