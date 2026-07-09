00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No toda amistad con un ex surge del cierre emocional. En muchos casos, mantener el contacto es una manera de no aceptar que la relación llegó a su fin.
No toda amistad con un ex surge del cierre emocional. En muchos casos, mantener el contacto es una manera de no aceptar que la relación llegó a su fin.
Por Milenka Duarte

Terminar una relación no siempre significa desaparecer de la vida del otro. Hay exparejas que dejan de hablar para siempre, otras que mantienen contacto por costumbre y algunas que intentan convertirse en amigos casi de inmediato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.