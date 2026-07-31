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Resumen

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No se trata de falta de disciplina. Muchas personas retrasan la hora de dormir porque sienten que la noche es el único momento del día que realmente les pertenece.
No se trata de falta de disciplina. Muchas personas retrasan la hora de dormir porque sienten que la noche es el único momento del día que realmente les pertenece.
Por Milenka Duarte

Es medianoche. Llevas horas esperando este momento. Te acuestas, apagas la luz y, casi por reflejo, desbloqueas el celular. “Solo voy a ver un video más”, te dices. Pero uno se convierte en otro, y luego en otro más. Cuando miras el reloj, ya ha pasado una hora. Una hora que estuviste scrolleando casi sin darte cuenta, aunque sabes que te costará levantarte, que dormirás poco y que por la mañana te arrepentirás.

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