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Resumen

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Los millennials no están dejando de cuidar, están redefiniendo lo que significa amar, formar familia y construir vínculos en el Perú de hoy.
Los millennials no están dejando de cuidar, están redefiniendo lo que significa amar, formar familia y construir vínculos en el Perú de hoy.
Por Milenka Duarte

Hay escenas que, hace algunos años, habrían parecido exageradas y hoy resultan completamente normales: celebrar el cumpleaños de nuestras mascotas, contratar un seguro veterinario, elegir los destinos de viaje pensando en si serán bienvenidas, y en general, organizar nuestra vida en función a ellas. Y es que no se trata de una tendencia más en redes sociales, sino de una forma de vínculo que cada vez más personas estamos asumiendo con total naturalidad.

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