Por Redacción EC

La Municipalidad de Miraflores presentó una mochila de emergencia especialmente diseñada para mascotas, como parte de una campaña de prevención frente a sismos y otros desastres naturales. La iniciativa busca que los vecinos incorporen a sus animales de compañía en los planes familiares de evacuación. Durante la jornada, se brindaron recomendaciones sobre los artículos esenciales que deben tener a disposición para atender a sus mascotas. La propuesta apunta a fortalecer una cultura de prevención que considere a todos los integrantes del hogar.