La Municipalidad de Miraflores presentó una mochila de emergencia especialmente diseñada para mascotas, como parte de una campaña de prevención frente a sismos y otros desastres naturales. La iniciativa busca que los vecinos incorporen a sus animales de compañía en los planes familiares de evacuación. Durante la jornada, se brindaron recomendaciones sobre los artículos esenciales que deben tener a disposición para atender a sus mascotas. La propuesta apunta a fortalecer una cultura de prevención que considere a todos los integrantes del hogar.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, destacó que el distrito se caracteriza por ser pet friendly y llamó a los vecinos a asumir una mayor responsabilidad ante posibles emergencias. De acuerdo con un estudio municipal, en Miraflores existen 35 295 perros y 11 429 gatos, cifras que reflejan la importante presencia de animales de compañía. Ante este escenario, la comuna considera fundamental que las mascotas sean incluidas en los protocolos familiares de evacuación. La medida busca garantizar su protección y facilitar una respuesta organizada durante situaciones de riesgo.

Estos son los artículos que deben tener una mochila de emergencia para mascotas en caso de sismos

Ante una emergencia, las mascotas también necesitan contar con un equipo básico que les permita afrontar la situación con seguridad. La mochila debe contener agua, alimento balanceado, un plato portátil, correa, arnés y una manta ligera para cubrir sus necesidades inmediatas. A estos elementos se suman bolsas higiénicas y toallitas húmedas para mantener la limpieza durante la evacuación. También es importante incluir una copia de la cartilla de vacunación, los datos del veterinario y los medicamentos que el animal requiera.

La prevención no termina con preparar la mochila, pues el traslado de la mascota también debe estar contemplado dentro del plan familiar. Por ello, se aconseja mantener cerca de la puerta de salida un transportador o un sistema seguro que facilite su evacuación. Tener estos implementos a la mano puede reducir el tiempo de respuesta cuando ocurra un sismo u otra emergencia. De esta manera, los dueños podrán actuar con mayor rapidez y proteger a sus animales de compañía.

A las mascotas se les debe cuidar como una persona más, también para los peligros como los sismos

Durante la jornada, se destacó que proteger a los animales de compañía también forma parte del cuidado integral de las familias ante una emergencia. La presencia de las mascotas en los hogares hace necesario adoptar medidas que garanticen su seguridad y bienestar emocional. Así como las personas cuentan con una mochila de emergencia, los animales también requieren implementos básicos para afrontar situaciones de riesgo. La prevención, en ese sentido, se convierte en una herramienta clave para actuar con rapidez.

El mensaje puso énfasis en que estar preparados puede resultar determinante cuando ocurre un desastre natural. Contar con los artículos necesarios para las mascotas permite reducir riesgos y facilitar su evacuación junto con el resto de la familia. La organización previa evita improvisaciones y ayuda a responder de manera más segura ante una emergencia. En momentos críticos, una preparación adecuada puede contribuir a proteger vidas y preservar el bienestar de todos los integrantes del hogar.

¿Cómo actuar con las mascotas en caso de un sismo real para evitar reacciones impredecibles según especialistas?

Durante un sismo, mantener a las mascotas bajo control es fundamental, pues el ruido y el estrés pueden desencadenar reacciones inesperadas o provocar que escapen. Por ello, se aconseja no dejarlas sueltas y reforzar su identificación mediante una placa visible, microchip y registro municipal actualizado. Estas medidas facilitan su ubicación si llegan a perderse durante una emergencia. La prevención también exige incorporar a los animales de compañía dentro del plan familiar de evacuación.

Como parte de esta preparación, se recomienda contar con un kit de supervivencia que incluya una mochila de emergencia con productos para las primeras 24 horas y una caja de reserva para las siguientes 72. Tener estos implementos organizados permite responder con mayor rapidez ante cualquier eventualidad. Asimismo, las familias deben mantener a la mano los números de emergencia: 116 de los Bomberos, 106 del SAMU y 119 para mensajería de voz en caso de desastres.

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