Comprar un teléfono nuevo representa un gasto que no siempre resulta necesario, especialmente cuando el equipo que tenemos todavía responde a nuestras necesidades. Sin embargo, prolongar demasiado su utilización también puede traer inconvenientes relacionados con el rendimiento, la autonomía y el funcionamiento de sus componentes. Encontrar el momento adecuado para renovar este dispositivo depende de varios factores, aunque existe una referencia que permite calcular cuánto tiempo debería acompañarnos antes de pensar en otra compra. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España establece que un smartphone debería alcanzar una vida útil mínima de cinco años cuando recibe los cuidados apropiados. Esta estimación permite entender que no es indispensable adquirir otro modelo cada vez que aparece una nueva generación en el mercado. También invita a prestar atención al mantenimiento y a las condiciones en las que utilizamos el aparato, pues determinadas decisiones pueden influir considerablemente en su conservación.

La batería, uno de los componentes que más condiciona su duración

Uno de los principales obstáculos para mantener un teléfono durante varios años está relacionado con su fuente de energía. Las baterías fabricadas con litio experimentan un desgaste progresivo como consecuencia de los procesos químicos que ocurren cada vez que almacenan y liberan electricidad. Con el transcurso del tiempo, esta transformación reduce su capacidad original y provoca que la carga disponible no alcance para mantener el mismo nivel de autonomía que ofrecía cuando el dispositivo era nuevo.

A esta situación se suma una dificultad propia de los modelos actuales: acceder al componente para sustituirlo no resulta tan sencillo como ocurría con los celulares antiguos, cuyos acumuladores podían retirarse sin herramientas especiales. Frente a este escenario, la Unión Europea aprobó disposiciones de ecodiseño para teléfonos inteligentes con el propósito de favorecer productos más duraderos y reparables. Entre sus exigencias figura que las baterías conserven una vida útil mínima de cinco años bajo determinadas condiciones de uso.

¿Cuándo conviene reparar el equipo en lugar de comprar otro?

No todas las averías justifican una renovación completa. Si el smartphone conserva un desempeño adecuado y el inconveniente se concentra en una pieza concreta, como el panel táctil, la entrada de alimentación o el acumulador, acudir a un establecimiento especializado puede ser una alternativa conveniente. De esta manera, el propietario evita desembolsar dinero en un producto nuevo cuando todavía dispone de un aparato capaz de cumplir sus funciones cotidianas.

Sin embargo, intervenir el dispositivo sin conocimientos técnicos puede terminar ocasionando daños adicionales. Abrir la carcasa, manipular conexiones internas o instalar componentes incompatibles son procedimientos que requieren precaución y herramientas apropiadas. Aunque compañías como Apple cuentan con iniciativas que facilitan la compra de repuestos y el acceso a instrucciones para realizar determinados arreglos, estas alternativas no garantizan que el trabajo resulte sencillo ni que represente un ahorro frente a la asistencia de un servicio técnico autorizado.

Qué hacer con tu antiguo celular cuando decides renovarlo

Cuando las fallas son numerosas o el costo de las intervenciones deja de resultar conveniente, adquirir otro dispositivo puede convertirse en una decisión razonable. No obstante, el equipo anterior todavía podría tener utilidad para alguien más. Entregarlo a un familiar o ponerlo a la venta en el comercio de segunda mano son posibilidades que permiten extender su aprovechamiento y evitar que termine abandonado pese a conservar condiciones para funcionar.

Antes de transferirlo a otra persona, es indispensable proteger la información almacenada: fotografías, conversaciones, documentos, contraseñas y datos de acceso a distintas plataformas. Para ello, conviene realizar una copia de seguridad de los archivos importantes, cerrar las sesiones personales y restablecer la configuración de fábrica. Si el aparato ya no admite una utilización segura, corresponde llevarlo a un centro de recepción de residuos electrónicos autorizado, donde pueda recibir un tratamiento adecuado y reducirse el impacto ambiental de sus materiales.