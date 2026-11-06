Compartir internet desde el celular puede sacarte de apuros cuando necesitas conectar una computadora, una tableta u otro dispositivo y no tienes una red WiFi disponible. Esta función, conocida como hotspot o punto de acceso móvil, se ha convertido en una herramienta útil para quienes necesitan mantenerse conectados durante viajes, jornadas de trabajo o actividades fuera de casa, sin depender de una conexión inalámbrica cercana. Sin embargo, su facilidad de uso no significa que deba activarse sin tomar algunas precauciones, especialmente cuando se comparte la red con otros equipos. Existen ciertos ajustes que conviene revisar antes de permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de tu teléfono. Conoce qué aspectos debes tener en cuenta para compartir internet de manera segura y evitar problemas con tu conexión.

¿QUÉ RIESGOS EXISTEN AL COMPARTIR INTERNET DESDE EL CELULAR?

Activar el hotspot o punto de acceso móvil permite que otros equipos utilicen los datos del teléfono para navegar por internet. No obstante, si la conexión carece de protección, personas ajenas podrían encontrar la red e intentar utilizarla sin autorización.

Esta situación puede ocasionar un gasto inesperado de los datos contratados y facilitar conexiones no deseadas. Además, una red inalámbrica mal configurada puede representar una oportunidad para que terceros intenten acceder a información personal. Por ello, no basta con activar esta herramienta: también es necesario controlar quién puede utilizarla y bajo qué condiciones.

¿CÓMO CREAR UNA CONTRASEÑA QUE PROTEJA TU CONEXIÓN?

La clave del punto de acceso es una de las primeras barreras para impedir que desconocidos utilicen la conexión. Por eso, es importante evitar combinaciones predecibles, como fechas de nacimiento, nombres propios o secuencias numéricas sencillas.

Para establecer una contraseña más resistente, considera estas recomendaciones:

Combina letras mayúsculas y minúsculas.

Incorpora números y caracteres especiales.

Evita utilizar claves que ya tengas en otras cuentas.

Modifica tanto el nombre de la red como su contraseña para dificultar su identificación.

Estos ajustes pueden realizarse desde el menú de configuración del punto de acceso personal del teléfono.

¿POR QUÉ DEBES REVISAR EL CIFRADO DE LA RED?

El cifrado protege los datos que se transmiten entre el celular y los equipos conectados. Entre las alternativas disponibles, WPA3 es el estándar más reciente y ofrece mayores medidas de protección frente a WPA2. Si los dispositivos admiten esta tecnología, conviene seleccionarla; de lo contrario, WPA2 continúa siendo una opción adecuada.

También debes comprobar la lista de equipos conectados. Si identificas alguno que no reconoces, apaga la función, cambia la contraseña y vuelve a compartir internet únicamente con dispositivos autorizados.

¿CUÁNDO ES CONVENIENTE DESACTIVAR EL HOTSPOT?

Mantener la red activa sin necesidad puede dejar una conexión disponible para intentos de acceso ajenos. Lo recomendable es apagarla cuando termines de utilizarla. Algunos celulares, además, permiten configurar el cierre automático del punto de acceso después de un período sin dispositivos conectados.

Esta medida evita que la red permanezca habilitada por descuido y permite reducir el tiempo durante el cual la conexión está disponible para otros equipos, según informa Infobae.

¿CÓMO CONTROLAR EL CONSUMO DE DATOS Y LA BATERÍA?

Compartir internet puede elevar el gasto energético del celular, especialmente cuando varios equipos permanecen conectados durante períodos prolongados. Por eso, revisa la batería antes de utilizarlo como módem y evita exponerlo a temperaturas elevadas.

Asimismo, consulta periódicamente el consumo de datos móviles desde los ajustes de Android o iPhone. Las aplicaciones de las operadoras también permiten verificar los gigabytes disponibles.

Si detectas un gasto inusual, revisa los dispositivos conectados y las actividades que consumen más información, como las descargas o los videos en línea.

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