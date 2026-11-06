¿Compartes internet desde tu celular? Cuidado con estos riesgos que podrían poner en peligro tus datos | Foto: Magnific
¿Compartes internet desde tu celular? Cuidado con estos riesgos que podrían poner en peligro tus datos | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Compartir internet desde el celular puede sacarte de apuros cuando necesitas conectar una computadora, una tableta u otro dispositivo y no tienes una red WiFi disponible. Esta función, conocida como hotspot o punto de acceso móvil, se ha convertido en una herramienta útil para quienes necesitan mantenerse conectados durante viajes, jornadas de trabajo o actividades fuera de casa, sin depender de una conexión inalámbrica cercana. Sin embargo, su facilidad de uso no significa que deba activarse sin tomar algunas precauciones, especialmente cuando se comparte la red con otros equipos. Existen ciertos ajustes que conviene revisar antes de permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de tu teléfono. Conoce qué aspectos debes tener en cuenta para compartir internet de manera segura y evitar problemas con tu conexión.

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