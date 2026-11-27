El robo de un teléfono móvil puede convertirse en un problema mucho más grave que quedarse sin fotografías o contactos. Actualmente, estos dispositivos concentran aplicaciones bancarias, tarjetas digitales y billeteras virtuales que podrían poner en peligro los ahorros de sus propietarios. Aunque las plataformas cuentan con mecanismos de seguridad, existen situaciones que aumentan las posibilidades de sufrir un fraude, especialmente cuando el equipo permanece desbloqueado o las aplicaciones financieras no solicitan una verificación adicional. Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad recomiendan actuar rápidamente para evitar transferencias, compras o movimientos desconocidos. Conoce qué debes hacer para bloquear tus tarjetas, proteger tus cuentas bancarias y reducir los riesgos financieros si te roban el celular.

¿QUÉ DEBES HACER PARA BLOQUEAR TUS TARJETAS SI TE ROBAN EL CELULAR?

La primera medida consiste en impedir que otra persona pueda utilizar el dispositivo y acceder a la información financiera. Para ello, existen cinco acciones que deben realizarse lo antes posible:

Bloquea el teléfono a distancia: si utilizas Android, ingresa a Google Localizador desde otro equipo y selecciona la opción de bloqueo remoto. En iPhone, accede a iCloud y activa el Modo perdido para restringir el acceso al dispositivo y consultar su ubicación aproximada. Comunícate con bancos y billeteras virtuales: solicita la suspensión de los accesos financieros, la desactivación de las tarjetas digitales y el cierre de las sesiones que permanezcan abiertas en otros dispositivos. Solicita el bloqueo de tu SIM: contacta a tu operador telefónico para inhabilitar el chip o la eSIM. Así evitarás que los delincuentes reciban códigos de seguridad enviados mediante mensajes de texto. Cambia tus contraseñas: modifica las claves del correo electrónico principal, Apple ID o Google, aplicaciones bancarias, billeteras digitales y redes sociales. También cierra las sesiones que continúen activas. Revisa tus movimientos financieros: comprueba las últimas operaciones de tus cuentas y tarjetas. Si encuentras transferencias, compras o retiros que no reconoces, comunícalo inmediatamente a la entidad correspondiente.

¿LOS DELINCUENTES PUEDEN UTILIZAR LAS TARJETAS DIGITALES?

No necesariamente. Servicios como Apple Pay y Google Wallet incorporan sistemas de autenticación y tokenización que dificultan las operaciones sin autorización. Sin embargo, el peligro aumenta cuando el teléfono estaba desbloqueado durante el asalto, el delincuente conoce la clave de acceso o consigue entrar a aplicaciones financieras sin verificaciones adicionales.

Además, las billeteras virtuales y aplicaciones bancarias pueden permitir transferencias, consultas de saldo e incluso solicitudes de préstamos. Por ello, su vulnerabilidad puede representar pérdidas mayores que las ocasionadas por compras no autorizadas, según informa Infobae.

¿CÓMO PUEDES PROTEGER TU DINERO ANTES DE PERDER EL CELULAR?

La prevención también cumple un papel importante. Entre las recomendaciones destacan:

Configurar un PIN de seis dígitos como mínimo o una contraseña alfanumérica.

Activar el reconocimiento biométrico en el teléfono y las aplicaciones financieras.

Establecer el bloqueo automático después de pocos segundos de inactividad.

Habilitar las herramientas antirrobo de Android o iPhone.

Establecer límites diarios para las transferencias y activar alertas de movimientos.

Ocultar las notificaciones en la pantalla bloqueada.

Utilizar un PIN independiente para la tarjeta SIM.

Evitar guardar contraseñas y números de tarjetas en notas, fotografías o mensajes sin protección.

También es recomendable revisar periódicamente los dispositivos vinculados a las cuentas financieras y cerrar aquellos que ya no utilizas.

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