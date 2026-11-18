Estrenar un celular y recibir poco después un aviso que anticipa su bloqueo puede convertirse en un problema inesperado para cualquier comprador. Esta situación puede presentarse cuando el dispositivo adquirido no ha sido incorporado al padrón de terminales habilitados para conectarse a las redes móviles peruanas, una condición que las autoridades de telecomunicaciones exigen para garantizar la legalidad de los equipos que circulan en el mercado. El organismo encargado de supervisar este proceso es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que mantiene las medidas de control a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Si un teléfono no cumple con las condiciones de registro, su propietario podría recibir una notificación previa al bloqueo, por lo que actuar oportunamente resulta fundamental para no quedarse sin servicio.

¿Qué significa que un celular no esté en la lista blanca?

Este mecanismo funciona como una especie de filtro que permite distinguir los dispositivos autorizados de aquellos que presentan irregularidades o no han acreditado su procedencia conforme a las disposiciones vigentes. La finalidad del Renteseg es reducir el mercado de teléfonos robados, manipulados o comercializados al margen de la normativa. Por ello, figurar en este registro es una condición necesaria para que un equipo pueda utilizar los servicios de las compañías móviles en el territorio nacional.

Para despejar dudas, OSIPTEL dispone de una plataforma digital denominada Checa si tu cel no está registrado, mediante la cual es posible consultar si el teléfono forma parte del listado de dispositivos permitidos. Esta revisión puede realizarse gratuitamente y desde internet, sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina. Ante la recepción de un SMS que anuncie una posible suspensión del servicio, verificar el estado del equipo es una de las primeras medidas que conviene tomar.

¿Quién debe registrar el celular y qué ocurre si lo compraste en Perú?

La incorporación de los teléfonos vendidos en el mercado nacional al registro correspondiente no es un trámite que deba asumir el consumidor. Los negocios que importan, distribuyen o venden estos dispositivos tienen que garantizar que los equipos comercializados cumplan con las exigencias de inscripción antes de entregarlos a sus clientes. En consecuencia, si una persona compra un celular en una tienda peruana y descubre que no está habilitado, corresponde al establecimiento solucionar esta omisión.

¿Qué debes hacer si recibes una advertencia de bloqueo?

Si el usuario recibe un aviso que anticipa la desconexión de su equipo, debe regresar al comercio donde adquirió el producto y exigir que se gestione su incorporación al Renteseg. Esta solicitud no debería representar un desembolso extra, ya que el registro forma parte de las obligaciones que corresponden al vendedor. Ignorar la notificación o dejar pasar el plazo establecido podría ocasionar que el dispositivo pierda definitivamente la posibilidad de conectarse a las redes móviles del país.

Por ello, conservar la boleta, identificar al establecimiento responsable y solicitar una solución cuanto antes puede marcar la diferencia frente a una eventual suspensión. La advertencia de OSIPTEL no debe tomarse a la ligera: un celular que no regularice su situación puede quedar fuera de servicio. Si el equipo fue adquirido en Perú, el comprador tiene derecho a reclamar que el comercio cumpla con el procedimiento correspondiente, sin asumir responsabilidades que recaen sobre quienes pusieron el producto en circulación.