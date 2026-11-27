Al promediar las 6 y 30 de la mañana de hoy, viernes 27 de noviembre, delincuentes fuertemente armados, a bordo de tres autos y encapuchados asaltaron un vehículo que transportaba presuntos lingotes de oro en la subida Santa Rosa en la vía Costa Verde a la altura del distrito de La Perla, Callao.

En las imágenes grabadas por un vecino de la zona desde un edificio, se ve a dos autos sedán cerrando el paso a dos camionetas, una de ellas de marca Cherokee, de donde los del sujetos, utlizando más de dos armas de fuego dispararon contra el vehículo y forcejearon durante algunos minutos para llevarse dos bolsas y un maletín con el preciado metal.

El tráfico quedó paralizado y algunos conductores intentaron retroceder para salir del lugar ante otro posible ataque armado. Los malhechores huyeron con rumbo desconocido, pero no se descarta que escaparon rumbo al Callao.

Dos heridos atentidos por Bomberos

Según el primer informe de Latina, el Cuerpo de los Bomberos del Perú auxilió a dos personas heridas producto de balazos. La Policía Nacional del Perú (PNP), llegó a la escena del delito y la cercó para empezar con las investigaciones de rigor.

Las autoridades deberán determinar la identidad de la empresa propietaria del vehículo negro, verificar la placa de rodaje, confirmar el monto exacto de lo sustraído.

Asalto en la misma vía en marzo

El 22 de marzo del presente año, delincuentes armados interceptaron dos vehículos en la Costa Verde (a la altura de la subida Escardó, en San Miguel) y robaron 8 kilos de lingotes de oro. Según los reportes de El Comercio, el asalto se ejecutó a plena luz del día y dejó también dos personas heridas.