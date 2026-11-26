Un total de 16 piezas arqueológicas prehispánicas, cedidas originalmente al Museo Etnográfico de Budapest por un ciudadano húngaro, fueron restituidas a Perú durante una ceremonia oficial celebrada este jueves en dicha institución, informó la Embajada peruana en Hungría en un comunicado este jueves.

Las piezas, entre las que destacan vasijas, platos, un cincel y crisoles, corresponden a culturas prehispánicas originarias de la costa norte y sur de Perú.

Entre ellas figuran Nasca, conocida por los geoglifos sobre el desierto de la costa sur del país, y Chimú, famosa por el complejo de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de la América precolombina.

Los bienes corresponden a los períodos Intermedio Temprano (200 a.C.–600 d.C.), Horizonte Medio (600–1000 d.C.) e Intermedio Tardío (1000–1476 d.C.).

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Durante el acto, el embajador de Perú en Hungría, Edgar Pérez, subrayó el valor de la cooperación internacional en la recuperación, protección y preservación del patrimonio cultural.

Asimismo, a la ceremonia asistieron el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Sociales y Cultura de Hungría, Zsolt Sári, el director general del Museo Etnográfico de Budapest, Lajos Kemecsi, y el subsecretario de Estado para la Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría, Gábor Csaba, entre otros.

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