Resumen
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Un total de 16 piezas arqueológicas prehispánicas, cedidas originalmente al Museo Etnográfico de Budapest por un ciudadano húngaro, fueron restituidas a Perú durante una ceremonia oficial celebrada este jueves en dicha institución, informó la Embajada peruana en Hungría en un comunicado este jueves.
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