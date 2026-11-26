La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) regularizó 77,905 infracciones pendientes entre el 26 de agosto y el 23 de noviembre, periodo que marcó el cierre del primer plazo de 90 días del régimen excepcional de beneficios. Durante esta primera etapa, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) logró una recaudación de S/ 8′300,000 mediante sus canales presenciales y plataformas digitales.

El 83% de las sanciones regularizadas, equivalente a 64,898 papeletas, correspondió a infracciones de código M20 por conducir a excesiva velocidad en las vías nacionales. Con la cancelación de las deudas bajo esta modalidad, los procedimientos administrativos sancionadores y de ejecución coactiva quedan concluidos y archivados de forma definitiva, incluyendo las costas y gastos de cobranza aplicables.

El superintendente de la Sutran, Augusto Ávila, señaló que la institución fortaleció las herramientas digitales y los canales de atención presencial como parte del proceso de reingeniería institucional. Asimismo, el funcionario explicó que se dispuso la ampliación de los horarios de atención de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y la habilitación de más opciones de pago para gestionar la alta demanda registrada en la fecha límite.

El beneficio económico responde a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 017-2026-MTC, norma que autorizó la rebaja de las multas de tránsito y transporte para reducir la carga de sanciones impagas. La medida abarca obligaciones que se encontraban pendientes de inicio de procedimiento sancionador, en trámite, firmes, impugnadas o en etapa de cobranza coactiva.

Los administrados con multas en materia de transporte, derivadas del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, aún disponen de plazo para acogerse al descuento del 90% hasta el 21 de febrero de 2027. No obstante, la normativa excluye del beneficio a las infracciones muy graves, como las vinculadas al transporte informal, las agresiones a inspectores y la operación en terminales no autorizados.

La Sutran recomendó a los transportistas emplear la plataforma virtual Sutran Digital para efectuar la verificación de actas y gestionar los pagos en línea de forma directa. El portal institucional se encuentra habilitado para realizar consultas sobre las deudas registradas y concretar la regularización de las obligaciones antes del vencimiento de los plazos establecidos.