Una mañana violenta se registró este miércoles 25 de noviembre en el distrito de Chorrillos, donde dos hombres fueron asesinados en los exteriores del mercado Kiwi. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones.

El doble crimen ocurrió durante las primeras horas del día, en las inmediaciones de las cuadras 12 y 13 de la avenida Defensores del Morro, cerca de un supermercado de Huaylas. El hecho generó la movilización de agentes policiales, quienes acordonaron la zona para recoger evidencias y obtener información sobre lo sucedido.

Se reporta el asesinato de dos hombres en los exteriores del mercado Kiwi, ubicado en el distrito de Chorrillos. Al lugar llegó la policía para las diligencias del caso. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Policía investiga asesinato de dos hombres cerca del mercado Kiwi

Tras reportarse el doble homicidio, efectivos de la PNP se desplazaron hasta los exteriores del mercado Kiwi para iniciar las diligencias. Los agentes vienen recogiendo información que permita establecer cómo se produjo el ataque y cuáles fueron las circunstancias en las que murieron ambas personas.

La zona permanece bajo resguardo policial mientras se desarrollan las primeras investigaciones. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad de las víctimas ni sobre la posible participación de otras personas en el crimen.

Se reporta el asesinato de dos hombres en los exteriores del mercado Kiwi, ubicado en el distrito de Chorrillos. Al lugar llegó la policía para las diligencias del caso. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

¿Qué se sabe sobre el móvil del doble crimen en Chorrillos?

Por ahora, las autoridades no han confirmado las causas del asesinato de los dos hombres. Las investigaciones deberán determinar si se trató de un ataque directo o si el hecho estaría relacionado con otro tipo de actividad delictiva.

La Policía Nacional también trabaja para identificar y ubicar a los responsables. Se espera que las diligencias y la recopilación de evidencias permitan esclarecer este nuevo episodio de violencia registrado en Chorrillos.

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