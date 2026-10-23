Un hombre fue asesinado de 30 balazos a plena luz del día frente al Mercado Los Pinos, en el distrito de Chorrillos. El crimen ocurrió la mañana del viernes 23 de octubre y fue captado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes registraron el ataque armado y la posterior fuga de los responsables.

El homicidio se produjo aproximadamente a las 8:53 a. m., en una zona transitada del distrito. Según RPP, la víctima se desplazaba en una motocicleta por la calle Jauja cuando fue interceptada por dos sujetos que viajaban en otro vehículo similar.

Sicarios asesinan a motociclista de más de treinta balazos en la cabeza en Chorrillos. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Las cámaras de seguridad muestran que, al llegar al cruce de la calle Jauja con la avenida Los Pinos, el hombre fue interceptado por los dos desconocidos. En ese momento, uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra la víctima.

El sujeto cayó sobre el pavimento tras recibir los primeros impactos. Sin embargo, el atacante descendió de la motocicleta y continuó disparando a corta distancia, pese a que la víctima ya se encontraba tendida en el suelo.

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De acuerdo con la información del medio, el sicario llegó a recargar su arma para continuar con el ataque. En total, se efectuaron más de 20 disparos, según la información difundida sobre el material audiovisual.

Sicario escapó con su cómplice tras disparar casi 30 veces

Después de perpetrar el crimen, el atacante volvió a subir a la motocicleta en la que se desplazaba junto con su cómplice. Ambos huyeron por la calle Jauja y abandonaron la escena.

Las grabaciones de seguridad constituyen un elemento relevante para reconstruir la secuencia del homicidio e identificar a los responsables. No obstante, la identidad de la víctima y de los atacantes no ha sido precisada en la información proporcionada.

Sicarios asesinan a motociclista de más de treinta balazos en la cabeza en Chorrillos. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Crimen en Chorrillos: ¿qué se sabe sobre la investigación?

El asesinato ocurrió en las inmediaciones de un mercado y durante la mañana, lo que vuelve a poner el foco en la seguridad ciudadana en los espacios públicos de Lima. La violencia del ataque, registrado por cámaras de vigilancia, podría aportar información sobre la forma en que actuaron los involucrados y la ruta que utilizaron para escapar.

Hasta la información disponible, no se han precisado las circunstancias que motivaron el homicidio ni si la víctima había recibido amenazas previas. Estos aspectos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

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