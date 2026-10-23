Sicarios asesinan a motociclista de más de treinta balazos en la cabeza en Chorrillos. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Sicarios asesinan a motociclista de más de treinta balazos en la cabeza en Chorrillos. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado de 30 balazos a plena luz del día frente al Mercado Los Pinos, en el distrito de Chorrillos. El crimen ocurrió la mañana del viernes 23 de octubre y fue captado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes registraron el ataque armado y la posterior fuga de los responsables.

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