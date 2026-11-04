Una lluvia cubrió los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco, Magdalena y Chorrillos durante esta mañana, como continuación de las precipitaciones que iniciaron el 3 de noviembre. Este fenómeno mojó las pistas y formó charcos en las vías de tránsito durante las primeras horas del miércoles.

Los conductores de automóviles y motocicletas tuvieron que reducir la velocidad para esquivar las acumulaciones de agua en las pistas en varias zonas de los distritos cercanos al mar. Asimismo, se vio cómo peatones usaron ropa de abrigo con paraguas para protegerse de la precipitación en las calles.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre el registro de ráfagas de viento de hasta 35 km/h en la capital. Asimismo, evalúa la persistencia de las precipitaciones en la costa peruana, incluyendo a Lima, hasta el 6 de noviembre.

Lluvias durante las primeras horas de la mañana del 4 de noviembre en distritos cerca al mar. (Foto: César Campos / @photo.gec)

El organismo meteorológico mantiene la alerta naranja por el incremento en la velocidad del viento en el litoral. Asimismo, se mantiene un aviso de alerta roja sobre lluvias y precipitaciones en varias regiones costeñas.

Aniegos afectan vías en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

En Villa El Salvador, el sistema de alcantarillado en el Sector 1, Grupo 1 colapsó a las 2:00 a.m. a causa de las intensas lluvias. El desborde del agua provocó el ingreso de aguas servidas a cinco viviendas a través de los sumideros. Personal de Sedapal llegó a la zona con camiones cisterna para el drenaje del agua y la limpieza de los predios.

Las lluvias que empezaron este 3 de noviembre también causaron aniegos en el distrito de Villa María del Triunfo. La acumulación de agua obligó al cierre del bypass Pachacútec, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó seis camiones cisterna con capacidad de 42.000 galones para la succión del agua.