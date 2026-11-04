Lluvias durante las primeras horas de la mañana del 4 de noviembre en distritos cerca al mar. (ATV)
Lluvias durante las primeras horas de la mañana del 4 de noviembre en distritos cerca al mar. (ATV)
Por Redacción EC

Una lluvia cubrió los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco, Magdalena y Chorrillos durante esta mañana, como continuación de las precipitaciones que iniciaron el 3 de noviembre. Este fenómeno mojó las pistas y formó charcos en las vías de tránsito durante las primeras horas del miércoles.

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