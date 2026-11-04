Los detalles del encuentro que sostendrá el papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional ya se vienen definiendo. El evento tendrá un aforo de 51 mil personas, contando cancha y tribunas. Hace una semana una delegación del Vaticano inspeccionó el recinto deportivo junto a otras autoridades. El Arzobispado de Lima organizó una conferencia de prensa, el martes último, para explicar el desarrollo de dicha actividad.

El Arzobispado de Lima informó sobre el desarrollo del encuentro del Papa con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

El evento, el cual forma parte de la visita de Robert Prevost al Perú y se desarrollará el 12 de noviembre, recibió la autorización de la Municipalidad de Lima tras determinarse la cantidad de personas que pueden ingresar al estadio.

Las inscripciones serán a través de la plataforma de Teleticket a partir del mediodía del lunes 9 de noviembre y habrá un registro especial para los menores de edad. El desarrollo del sistema para la inscripción de los adolescentes y la autorización de los padres de familia fue lo que tomó más tiempo en su implementación.

En el evento podrán participar personas de 16 a 35 años, así como delegaciones de las pastorales juveniles del Arzobispado de Lima y de las comisiones de juventudes de la Conferencia Episcopal Peruana. Cabe precisar que el sumo pontífice no desarrollará una misa en el Estadio Nacional, ya que solo será un encuentro.

El papa León XIV se reunirá con los jóvenes en Estadio Nacional. (Foto: EFE)

El 4 de noviembre se efectuará un simulacro con todas las entidades para evaluar el desempeño y la capacidad de reacción de las autoridades en cada una de las sedes donde se desarrollarán los eventos del Papa, indicó Walter Gonzales Espinoza, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los puntos de acceso y anillos de seguridad

Las autoridades instalarán tres anillos de seguridad en los alrededores del Estadio Nacional para filtrar a las personas que asistirán al evento en el que participará el papa León XIV, informó Marcos Gallardo, integrante de la organización de la Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios, a El Comercio.

Explicó que los puntos de acceso al evento serán la Av. 28 de Julio y Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, Av. Bausate y Meza y Vía Expresa, Vía Expresa y jirón Madre de Dios (a la altura de la estación Estadio Nacional del Metropolitano), Av. Petit Thouars y Jr. Madre de Dios, Av. Petit Thouars y Jr. Saco Oliveros y Av. Petit Thouars y Jr. Manuel Corpancho.

Marcos Gallardo es uno de los representantes de la organización a cargo del evento del Papa en el Estadio Nacional. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Las entidades que participan en el desarrollo y control del evento son el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Municipalidad de Lima y Bomberos.

Gallardo explicó que se ha determinado un aforo de 51 mil personas, tanto en cancha y tribunas, pero que será Teleticket la que asignará, de manera automática, la ubicación a los asistentes y le especificará el sector y la puerta por donde deben ingresar.

Indicó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11 a.m. y desde las 2 p.m. se realizarán diversas actividades y, tras la presentación del papa, se cerrará con un concierto. Las personas podrán llevar agua en botella de plástico, alimentos y gorras, pero estará prohibido el uso de botellas de vidrio, paraguas o artículos punzocortantes.

Cerca de mil policías vigilarán el Estadio Nacional

El padre Juan Bytton, secretario general de la comisión para la visita del papa León XIV a Lima, indicó que las autoridades han extremado las medidas de seguridad para el desarrollo del encuentro del sumo pontífice con los jóvenes al tratarse de un jefe de Estado.

En diálogo con El Comercio, Bytton indicó que se desplegarán, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, cerca de mil policías en el interior y en los exteriores del Estadio Nacional.

Padre Juan Bytton

Destacó el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para concretar el uso del Estadio Nacional tras descartarse la posibilidad del Estadio Monumental, ya que el sábado 7 de noviembre se realizará un concierto, por lo que, apenas concluya dicho evento, se desmontarán las estructuras para facilitar, desde el domingo, la implementación del encuentro del Papa con los jóvenes. Incluso, indicó que se mantendrán las estructuras que ayuden en el desarrollo de la presentación del Papa.

Por su parte, Daniel Ramos, responsable nacional del Voluntariado Amigos de León, contó a El Comercio que 15 mil voluntarios ayudarán en el desarrollo del encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional. Ellos deberán articular, guiar y acompañar a las personas que vayan llegando al recinto deportivo.

“Los voluntarios cumplirán diversas funciones, como la acogida, recepción, animación y orientación”, indicó.

La ATU informó a este Diario que se viene trabajando un plan operativo para facilitar la movilización de las personas durante la visita del papa León XIV, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y las demás entidades involucradas en las reuniones convocadas por la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN) en la Cancillería.

Remarcó que dichas acciones contemplan la disposición de rutas para el traslado de los asistentes a la misa que se llevará a cabo en la Base Aérea de Las Palmas, la reunión con jóvenes en el Estadio Nacional, planes de desvío del transporte, entre otras.

Cabe recordar que el Metropolitano y el Corredor Azul circulan cerca del recinto deportivo, por lo que sus servicios podrían ser usados por los pasajeros.