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Papa León XIV se reunirá con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Foto: EFE)
Papa León XIV se reunirá con los jóvenes en el Estadio Nacional. (Foto: EFE)
Por Carlos Gonzales

Los detalles del encuentro que sostendrá el papa León XIV con los jóvenes en el Estadio Nacional ya se vienen definiendo. El evento tendrá un aforo de 51 mil personas, contando cancha y tribunas. Hace una semana una delegación del Vaticano inspeccionó el recinto deportivo junto a otras autoridades. El Arzobispado de Lima organizó una conferencia de prensa, el martes último, para explicar el desarrollo de dicha actividad.

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