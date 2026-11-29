Calles inundadas, viviendas afectadas y negocios rodeados de agua es el panorama que se muestra este domingo ante la impotente mirada de los habitantes de Piura. Las fuertes lluvias registradas en la región dejaron acumulaciones que todavía no han podido ser retiradas, situación que mantiene preocupados a los vecinos y comerciantes.

Uno de los sectores más afectados es la avenida Vice, considerada una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

#EnVivo | Calles, viviendas y negocios de Piura continúan afectados por las inundaciones. Los vecinos solicitan el retiro del agua acumulada y expresan su preocupación ante el riesgo de enfermedades como el dengue. Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr https://t.co/6G9VBis5oe — América Noticias (@noticiAmerica) November 29, 2026

Según informó América Noticias, el agua continúa estancada en esta vía, dificultando las actividades cotidianas y el tránsito por el lugar.

La preocupación también se extiende al ámbito sanitario. Los vecinos reportaron la presencia de insectos en las zonas inundadas y temen que estas condiciones favorezcan la propagación del dengue.

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“ Esto va a ocasionar dengue, se va a enfermar la gente y ya son tres días. Al Gobierno Regional le pedimos que vengan con motores, no sé, pero que desaparezcan esto ”, reclamó un transeúnte.

Ante esta situación, los residentes solicitan que el Gobierno Regional de Piura disponga equipos de bombeo para retirar el agua acumulada y evitar que las inundaciones continúen perjudicando a las familias y establecimientos comerciales.