Calles inundadas, viviendas afectadas y negocios rodeados de agua es el panorama que se muestra este domingo ante la impotente mirada de los habitantes de Piura. Las fuertes lluvias registradas en la región dejaron acumulaciones que todavía no han podido ser retiradas, situación que mantiene preocupados a los vecinos y comerciantes.
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