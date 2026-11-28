Entre las 11 a.m. y las 3 p.m., cuando la radiación solar alcanza sus niveles más intensos, los parques de Lima se convierten en refugios para quienes buscan aliviar el calor. Sin embargo, buena parte de los árboles y especies plantadas en la ciudad ofrece una sombra limitada y poco alivio frente a las altas temperaturas.

De acuerdo con la plataforma de análisis de datos y monitoreo satelital HUGSI, Lima tiene una superficie urbana de 1.009,58 km², de la cual el 4% corresponde a áreas verdes (40,38 km²) y solo el 1% tiene cobertura arbórea (10,10 km²). Buena parte de la vegetación presente en los parques está compuesta por palmeras, arbustos o especies arbóreas que no son las más adecuadas para proteger del sol.

Así lo explica Yhon Salas, activista ambiental y creador de contenido conocido como “Chico Salva Plantas”. Señaló que entre los árboles que se han priorizado y que no generan suficiente sombra en Lima se encuentran el meijo, el tulipán africano y el jacarandá . “Estos se han plantado en demasía en la capital. A veces las personas se dejan llevar porque se ven lindos, pero suelen ser decorativos y no dan mucha sombra ni regulan la temperatura”, dijo.

Los arbustos en Lima no son suficientes para ofrecer a los ciudadanos una adecuada protección ante el sol. Foto: GEC / Fernando Sangama.

En cambio, mencionó tres especies que deberían priorizarse en la capital: el molle costeño, el molle serrano y el saúco amarillo . “Estos son clave para reducir el calor (...). El Perú debe aprender, por ejemplo, de Europa, donde priorizan más la cobertura verde aérea que el verdor del suelo. Acá en Lima es al revés: priorizamos el verdor del suelo cuando, en realidad, tenemos que enfocarnos en el verdor aéreo, es decir, tener una mayor cantidad de árboles idóneos”, expresó.

La arquitecta paisajista Adriana Yong sumó a esa lista a la ponciana, especie que también brinda una amplia cobertura de sombra . “Ahora bien, podemos soñar con una ciudad llena de árboles funcionales y cambiar el paradigma, pero debemos crear las condiciones. Muchas veces se priorizan aquellos árboles que crecen rápido y que se pueden comprar en gran cantidad, así como depende mucho de lo que el mercado pueda abastecer. Algunos árboles que dan buena cobertura son más difíciles de encontrar o te los venden en tamaño pequeño”, explicó.

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Servicio de Parques de Lima (Serpar) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el molle costeño, el molle serrano y la ponciana se caracterizan por adaptarse a las condiciones de la capital; es decir, requieren un bajo consumo de agua y presentan resistencia a los suelos. La ponciana también requiere un bajo consumo de agua, según Buitron, institución especializada en innovación ambiental y paisajística.

En la Alameda Las Malvinas, algunos árboles no cuentan con follaje. Foto: GEC / Fernando Sangama.

La arquitecta Adriana Yong también mencionó que es importante que las especies arbóreas que se colocan en los parques sean variadas para aportar a la biodiversidad. “En relación con los arbustos pequeños y las palmeras, siempre nos han gustado, pero no son prioritarios. Una palmera frente a un árbol no brindará la misma proporción de sombra”, señaló.

La diferencia bajo el sol

Para comprobar cuánto cambia la sensación térmica entre un espacio protegido por la sombra y otro expuesto directamente al sol, un equipo de El Comercio recorrió parques y espacios públicos de tres distritos de Lima con un medidor de temperatura ambiental. Las mediciones evidenciaron diferencias que, en el punto más extremo, superaron los 12 °C.

La mayor brecha se registró en el jirón Amazonas, a la altura del Parque de la Muralla, en el Cercado de Lima. En una zona protegida del sol por pequeños arbustos, el medidor registró una sensación térmica de 31,2 °C. A pocos metros, pero bajo exposición directa al sol, la cifra se elevó hasta los 43,7 °C; más de 12 °C de diferencia.

Pese a ubicarse bajo los árboles, algunos ciudadanos no logran cubrirse completamente del sol. Foto: GEC / Fernando Sangama.

En el mismo distrito, el recorrido continuó por la Alameda Las Malvinas, donde se observaron árboles con escaso follaje. Bajo la sombra, la sensación térmica registrada fue de 32,7 °C, mientras que en una zona expuesta al sol llegó a 39,4 °C. La diferencia fue cercana a los 7 °C.

Una situación similar se registró en el Parque del Migrante, en La Victoria, donde también se observaron árboles con poco follaje. Allí, el medidor marcó 32,9 °C bajo la sombra y 40,9 °C en un espacio expuesto directamente al sol, una diferencia de 8 °C.

El último distrito del recorrido fue Miraflores, donde se observó una mayor presencia de palmeras en los espacios visitados. En el Parque Chino, la sensación térmica pasó de 34 °C en una zona con sombra a 42,3 °C bajo el sol, una diferencia superior a los 8 °C. Finalmente, en el Parque Alfredo Salazar se registraron 33,9 °C bajo la sombra y 36 °C en una zona expuesta al sol, la menor brecha del recorrido, con poco más de 2 °C.

El cuidado es clave

No hay que olvidar que todo árbol necesita ser irrigado. El arquitecto y urbanista Alberto Fernández-Dávila indicó que es imprescindible garantizar el riego de cualquier especie arbórea para conservar su follaje y, con ello, la sombra que permite reducir la incidencia solar.

En Miraflores predomina la presencia de palmeras. Foto: GEC / Fernando Sangama.

“Las sombras son muy importantes para reducir la captura del calor. No es posible que en épocas de temperaturas altas no haya dónde acogerse. Ya de por sí, tener un espacio público que permita congregarnos y divertirnos es difícil. Y si encima no tiene las condiciones, es todo un reto. Hay que entender que la gente no solo vive en su casa, vive también en el espacio público para hacer sus actividades rutinarias y recreativas”, agregó.

Fernández-Dávila resaltó que las competencias para el cuidado de los árboles recaen en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en el caso de los parques zonales y las grandes avenidas, mientras que las municipalidades distritales se encargan de las vías secundarias y los parques de sus respectivas jurisdicciones.

El sociólogo urbano Anderson García remarcó que los árboles no deben ser considerados únicamente elementos ornamentales, sino también infraestructura clave para la salud pública. “Los árboles son como el aire acondicionado de la ciudad. Los árboles permiten una reducción drástica de la sensación térmica. Hay que entender que un área verde no necesariamente da sombra. Puede haber parques con mucho césped, pero sin un solo árbol frondoso”, explicó.

“Es un tema de gestión. Los gobiernos locales deben tener un inventario del arbolado, que sirva como una base de datos viva para que cada municipio sepa cuántos árboles tiene y cuáles son sus características. También es importante avanzar en ordenanzas municipales de conservación”, concluyó.

Expertos plantean priorizar árboles que brinden mayor cobertura y protección ante el sol. Foto: GEC / Fernando Sangama.

Riesgos ante la exposición al sol

La escasez de sombra en los parques también puede incrementar el riesgo de sufrir golpes de calor. El médico y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Leslie Soto explicó que estos ocurren cuando la temperatura corporal alcanza los 40 °C y el organismo es incapaz de disipar el exceso de calor.

“Por ello, es necesario que las personas cuenten con una zona de sombra para que pueda disminuir la temperatura ambiental y corporal. Caso contrario, el ciudadano se desorientará, tendrá dolor de cabeza, náuseas, su ritmo cardíaco se acelerará y hasta puede desmayarse. Los adultos mayores presentan mayor riesgo”, alertó.