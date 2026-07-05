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Resumen

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Los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela han reavivado las dudas sobre la capacidad del Perú para enfrentar un sismo de gran magnitud. El más reciente informe del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) reveló que, de los 6,6 millones de viviendas existentes en el país, el 71% (4′686.000) han sido autoconstruidas.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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