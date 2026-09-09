Apple presentó este miércoles los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus celulares más avanzados para 2026. Los dispositivos incorporan una cámara principal con apertura variable, el nuevo procesador A20 Pro de 2 nanómetros y mejoras en autonomía y refrigeración. Sus precios parten de US$1.199 y US$1.299, respectivamente, en Estados Unidos.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max no llegaron solos. Durante el mismo evento, Apple presentó también su primer iPhone plegable, que contará con una nota independiente debido a la magnitud del anuncio. El que sí quedó fuera de la presentación fue el iPhone 18 convencional, cuyo lanzamiento estaría previsto para 2027.

Característica iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Pantalla 6,3 pulgadas 6,9 pulgadas Procesador A20 Pro de 2 nm A20 Pro de 2 nm Cámara principal 48 MP con apertura variable 48 MP con apertura variable Autonomía Hasta 36 horas de reproducción de video Hasta 45 horas de reproducción de video Almacenamiento inicial 256 GB 256 GB Precio inicial en EE.UU. US$1.199 US$1.299

La principal novedad fotográfica es la apertura variable de la cámara de 48 megapíxeles. Su lente utiliza seis láminas más delgadas que un cabello humano para modificar físicamente la entrada de luz. El sistema puede abrirse en ambientes oscuros para acelerar las capturas nocturnas y mejorar su calidad, además de ofrecer un mayor control sobre la profundidad de campo.

Apple también incorporó controles profesionales que permiten modificar la exposición, el balance de blancos, la apertura y la velocidad de obturación, algo que los usuarios reclamaban hace tiempo y que está muy presente en los modelos de la competencia. Estas herramientas funcionan tanto en fotografías como en videos. Los equipos también pueden grabar videos timelapse en resolución 4K con HDR y Dolby Vision.

En su interior, ambos modelos integran el A20 Pro, el primer procesador de Apple fabricado mediante una arquitectura de 2 nanómetros. La compañía asegura que su nueva GPU mejora hasta en 40% el rendimiento en videojuegos. El chip se complementa con una cámara de vapor de mayor tamaño, diseñada para controlar la temperatura y mantener el desempeño durante periodos prolongados.

La autonomía alcanza hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y 45 horas en el Pro Max. Apple no informó la capacidad de las baterías ni la potencia máxima de carga, aunque señaló que 15 minutos de conexión por cable proporcionan hasta seis horas de reproducción de video en el modelo Pro.

Los nuevos celulares también presentan una isla dinámica de menor tamaño, capaz de mostrar hasta tres actividades simultáneas, una más de lo vigente. A ello se suman las nuevas funciones de Siri, que puede observar y comprender el contenido de la pantalla, y iPhone Handoff, una herramienta que permite utilizar el mismo número telefónico en dos iPhone.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max estarán disponibles en negro profundo, plateado, glaciar y burdeos. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre y la venta en los primeros mercados se iniciará el 18 de septiembre. Por el momento, no se ha confirmado su fecha de llegada ni sus precios oficiales para el Perú.