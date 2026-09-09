iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
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Por Redacción EC

Apple presentó este miércoles los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus celulares más avanzados para 2026. Los dispositivos incorporan una cámara principal con apertura variable, el nuevo procesador A20 Pro de 2 nanómetros y mejoras en autonomía y refrigeración. Sus precios parten de US$1.199 y US$1.299, respectivamente, en Estados Unidos.

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