Apple lanzó su primer celular plegable. (Foto: captura)
Apple lanzó su primer celular plegable. (Foto: captura)
Por Redacción EC

Apple presentó este miércoles el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, siete años después de que Samsung llevara este formato al mercado de consumo con el Galaxy Fold. El dispositivo representa uno de los mayores cambios en el diseño físico del iPhone desde su lanzamiento y saldrá a la venta el 23 de octubre.

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