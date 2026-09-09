Apple presentó este miércoles el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, siete años después de que Samsung llevara este formato al mercado de consumo con el Galaxy Fold. El dispositivo representa uno de los mayores cambios en el diseño físico del iPhone desde su lanzamiento y saldrá a la venta el 23 de octubre.

El smartphone también marcó el bautismo de fuego de John Ternus como nuevo jefe de Apple. Sobre él recayó la tarea de convencer a los consumidores de que necesitan un teléfono plegable que llega varios años después que sus principales competidores y cuyo precio comienza en US$1.999 para la versión de 256 GB. La configuración de 2 TB alcanza los US$3.199.

Apple, sin embargo, no está inaugurando una categoría. La empresa china Royole comercializó el FlexPai en 2018, mientras que Samsung presentó un año después el Galaxy Fold, considerado el primer modelo de este tipo dirigido al mercado masivo. Posteriormente se sumaron compañías como Huawei, Motorola, Honor, Google y Xiaomi.

El iPhone Duo adopta un formato similar al de un libro o pasaporte. Cuenta con una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas y un panel interior plegable de 7,6 pulgadas, el más grande utilizado hasta ahora en un iPhone. Ambos alcanzan una tasa de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits.

Cuando está desplegado, el dispositivo tiene un grosor de 5,2 milímetros, mientras que cerrado alcanza los 11,3 milímetros. Su estructura utiliza titanio de grado 5 y una cubierta del mismo material sobre la bisagra. También posee Ceramic Shield en la parte frontal y posterior, un recubrimiento contra rayones en la pantalla flexible y certificación IP68 contra el agua y el polvo.

Apple asegura haber reducido la marca central de la pantalla mediante adhesivos transparentes que permiten que sus diez capas internas se deslicen al plegarse. El panel también incorpora un acabado de nanotextura para disminuir los reflejos. Esta solución tendrá que demostrar su resistencia y efectividad durante las pruebas de uso prolongado.

El iPhone Duo utiliza el mismo procesador A20 Pro de los iPhone 18 Pro y cuenta con una cámara de vapor para controlar la temperatura. También incorpora dos cámaras posteriores de 48 megapíxeles, una principal y otra ultra gran angular, una cámara frontal de 12 megapíxeles y una cámara para videollamadas escondida debajo de la pantalla interna.

Entre sus elementos diferenciales se encuentran un sistema de doble batería, hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con el panel exterior. Utiliza Touch ID en el botón lateral en lugar de Face ID y será compatible con el Apple Pencil USB-C mediante una actualización prevista para finales de año.

El software también podría convertirse en una de sus principales ventajas. Apple adaptó iOS 27 para aprovechar las diferentes posiciones del teléfono, utilizar dos aplicaciones simultáneamente y trasladar el contenido entre sus pantallas. El equipo puede sostenerse parcialmente abierto para realizar videollamadas, grabar videos o consumir contenido sin necesidad de una base. Apple.

REVIEW | El Galaxy Fold de Samsung se lanzó por primera vez en 2019. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pese a los años transcurridos y a la cantidad de fabricantes que compiten en este segmento, los plegables todavía representan menos del 2% de los envíos mundiales de celulares. Su elevado precio y las dudas sobre la durabilidad, la autonomía y el pliegue visible de la pantalla han impedido que se conviertan en productos masivos.

Llegar tarde, no obstante, podría jugar a favor de Apple. La compañía tiene experiencia ingresando a categorías previamente exploradas por sus competidores para posteriormente refinar la tecnología, simplificar su funcionamiento e integrarla dentro de su ecosistema. Su numerosa base de usuarios también podría atraer a consumidores que nunca consideraron comprar un plegable con Android.

De acuerdo con IDC, Apple podría captar aproximadamente el 31% del mercado mundial de teléfonos plegables antes de que termine 2026 y elevar su participación hasta el 40% en 2027. La firma calcula que la compañía podría vender más de 17 millones de unidades durante el próximo año.

“Es muy probable que el iPhone plegable de Apple modifique la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales”, declaró a la AFP Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de IDC.

Apple podría haber llegado tarde desde el punto de vista cronológico, pero todavía a tiempo para impulsar una categoría que no ha conseguido abandonar su condición de nicho. La verdadera prueba será comprobar si el iPhone Duo atrae a nuevos usuarios o queda limitado a los seguidores más entusiastas y con mayor poder adquisitivo de la marca.

Una llegada en medio de la escasez de chips

El lanzamiento coincide con una escasez mundial de procesadores y chips de memoria, provocada en parte por la creciente demanda de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial. Esta presión sobre la cadena de suministro está elevando los costos de fabricación de celulares y otros dispositivos electrónicos.

IDC calcula que los envíos mundiales de smartphones caerán más de 16% durante 2026, mientras que su precio promedio aumentará más de 27%. “Los teléfonos plegables no son inmunes a la escasez de suministro de chips, pero el impacto relativo es menor si se tiene en cuenta que estos teléfonos ya se sitúan en la gama alta de precios”, afirmó Kaur.

En este contexto, los US$1.999 que cuesta la configuración más económica del iPhone Duo serán determinantes. Apple tiene la capacidad de cambiar la competencia y dar mayor visibilidad a los plegables, pero su elevado precio podría impedir que el formato abandone el segmento de lujo. Las reservas del dispositivo comenzarán el 16 de octubre y las primeras entregas se realizarán desde el 23 del mismo mes.