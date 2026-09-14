Apple presentó el pasado miércoles sus nuevos iPhone 18. El acontecimiento estuvo marcado por una sorpresa: el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. Lejos está de ser una innovación revolucionaria. La firma tecnológica llega con, al menos, siete años de retraso a la tendencia de los teléfonos que se doblan, que Samsung popularizó con su Galaxy Fold.

Pero ni esta tardanza ni el hecho de que con cada nuevo lanzamiento no se vean grandes avances técnicos parecen debilitar el atractivo de la marca. Por el contrario, hay una paradoja que acompaña al iPhone desde hace un buen tiempo: Apple ya no es aquella empresa disruptiva de antaño y su teléfono tampoco es el más sobresaliente —la competencia lo ha igualado o superado en varios aspectos—, mas aun así, la compañía conserva una capacidad extraordinaria para retener usuarios. El iPhone ha trascendido incluso su funcionalidad técnica para convertirse, en algunos casos, en un objeto aspiracional.

Apple, no cabe duda, se ha convertido en una ‘lovemark’, una marca que establece vínculos profundos con sus consumidores. Sin embargo, como toda marca exitosa, también tiene muchos detractores. Y uno de los mayores cuestionamientos que se le hacen es la sobrevaloración de sus productos.

En un mercado que ha evolucionado tanto en los últimos años y en el cual la competencia ha dado pasos agigantados en el desarrollo de sus equipos, ¿por qué se le sigue otorgando tanta importancia a la firma de la manzana? ¿Acaso el valor actual del iPhone ya no reside tanto en sus capacidades tecnológicas como en el poder simbólico y aspiracional de la marca y en el estatus que proyecta? Para responder estas interrogantes, conversamos con especialistas en tecnología y comportamiento del consumidor.

Apple presentó el 9 de septiembre sus nuveos models iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Foto: captura)

Identidad, estatus y pertenencia

El iPhone no es solo un celular, ni siquiera la representación de una marca: “Apple es la empresa con mayor valor de marca a nivel mundial. Vale muchos millones. Y, más allá de todos esos números, eso se refleja en la indulgencia, el placer y el hecho de aspirar a tener una marca tan valiosa”, menciona Rosa Guimaray.

Para la experta en marketing e innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en sociedades como la nuestra, poseer un iPhone representa “estatus, aspiración y estilo de vida”.

A diferencia de mercados como el estadounidense, donde tener un iPhone es algo bastante natural, en el Perú “significa exclusividad”.

“Hay que reconocer que, dentro de nuestros niveles socioeconómicos, tenemos una gran cantidad, casi un 60%, correspondiente a los niveles socioeconómicos D y E, y una clase social alta muy chiquitita, de 1%, 2% o 3%, de acuerdo con la región. Sin embargo, más allá del ingreso, está el deseo de aspirar a tener ese estilo de vida de un nivel socioeconómico alto”, comenta la experta.

La docente de la PUCP explica que, por esa razón, en países como el nuestro hay personas que se endeudan y pagan un iPhone en 36 o 48 cuotas. Lo hacen porque consideran que no cualquiera tiene un iPhone y que este aporta estatus. “Te hace sentir parte de un grupo de pertenencia”.

En visitas etnográficas, la especialista comenta haber encontrado viviendas que no cuentan con todos los servicios básicos, pero sí con un iPhone y distintos accesorios del ecosistema. Esto se explica “porque en su entorno social tratan de demostrar estatus a través de una tecnología exclusiva como es Apple”.

Pero el estatus no es el único factor, más allá de lo técnico, que considera el consumidor peruano al decantarse por un iPhone. Otro elemento, explica Guimaray, es la inseguridad del país.

El iPhone vende mucho más que solo tecnología. / AFP

“Vivimos en un ambiente de inseguridad muy alto que forma parte de nuestro entorno sociocultural, y se tiene la idea de que iPhone posee una determinada plataforma que es menos susceptible a ser hackeada o sufrir accesos no autorizados. Entonces, eso representa un plus en el caso de Apple”.

Luego, están ciertas particularidades del iPhone que lo diferencian de la competencia: la cámara, los emoticones o la manera en la que se puede publicar en redes sociales permiten distinguirlo.

“Apple toma en cuenta ese insight para seguir presentando nuevos modelos. Por absurdo que pueda parecer, cada cierto tiempo genera la obsolescencia del anterior y, aun así, las personas continúan deseando las nuevas versiones porque el iPhone ya forma parte de su estilo de vida y de sus aspiraciones. Quieren conocer sus nuevas funcionalidades y mantener ese vínculo con un producto que se ha convertido en una ‘lovemark’ para ellas”, dice Guimaray.

¿Pero acaso el verdadero valor de un iPhone está determinado solo por los atributos sociales y emocionales de la marca?

Fidealidad

De acuerdo con un reporte de ventas de Counterpoint, en el primer semestre de 2026 Apple obtuvo el 65% de las ventas mundiales en el segmento de gama alta —que representa el 29% de las ventas totales—, seguida por Samsung, con un 19%. Si hablamos de las ventas totales, la firma de la manzana ocupa el segundo lugar, con una participación del 21% en el último trimestre analizado, superada por Samsung, con un 23%.

En el caso del Perú, durante los últimos 12 meses se registró una participación del 17,73% para teléfonos iOS (el sistema operativo de los iPhone) y del 82,27% para Android.

Además, según un estudio de la empresa SellCell (2026) realizado entre más de 5.000 usuarios de Estados Unidos, la fidelidad al iPhone —es decir, la proporción de personas que no cambiaría de marca— se sitúa en 96,4%. Solo el 3,6% de los clientes estaría dispuesto a migrar a Android.

Estos números constituyen un primer indicio de que el valor de los teléfonos de la compañía estadounidense podría ir más allá de la construcción de una buena marca. Veamos ahora qué dicen los especialistas sobre el aspecto técnico.

Solo el 3,6% de los clientes estaría dispuesto a migrar a Android. (Photo by Brooks Kraft / Apple Inc. / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /APPLE INC./HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / BROOKS KRAFT

El fin de la superioridad técnica absoluta

Para Roberto Mera, ingeniero informático y fundador del portal Pisapapeles, la superioridad técnica absoluta del iPhone es un mito . En cambio, la marca sí conserva una ventaja en la ejecución de tecnologías clave .

“Históricamente, Apple dejó de competir por ser ‘el primero’ en integrar una nueva tecnología, adoptando una filosofía de ‘esperar y perfeccionar’”, señala a El Comercio.

En ese sentido, la competencia —los modelos Android— lleva la delantera en la adopción de nuevos formatos. Casos resaltantes son las pantallas plegables, segmento en el que Apple recién incursiona, o las baterías, ámbito en el que algunos equipos Android ofrecen mayor capacidad y velocidades de carga superiores.

Apple, por el contrario, ha refinado tecnologías que ya estaban en el mercado, llevándolas a su máximo desarrollo. Mera evoca avances como la biometría facial, implementada años antes en equipos como el Galaxy Nexus de Samsung, pero perfeccionada por la compañía estadounidense con su Face ID.

“El Face ID sigue siendo el sistema de reconocimiento facial 3D más rápido, seguro e integrado del mercado; muy superior a los lectores de huellas o al reconocimiento facial 2D de la mayoría de los Android”.

Otro elemento que destaca es la cámara. Al menos los modelos Pro —los más avanzados del iPhone— cuentan con sensores que han destacado por tomar fotografías nítidas, bien enfocadas e incluso con una alta sensibilidad para las capturas nocturnas.

“Acá se cumple bien la propuesta de apuntar y disparar (’point and shoot’), sin tener que realizar configuraciones adicionales, que para el común de los usuarios resultan tediosas”.

Los usuarios más especializados en fotografía pueden sacarle mayor provecho al modo profesional, que cuenta con numerosos parámetros personalizables, una función largamente explotada por los dispositivos Android y que Apple recién ha implementado en los modelos anunciados este año.

(Imagen: YouTube)

Apple no gana por especificaciones, sino por ejecución

En un mercado abarrotado de opciones, ¿qué significa que un celular sea “mejor”? Para César Silva, periodista fundador de SuperGeek, “pasa por la experiencia completa que le entregue al usuario: la suma de todos sus componentes”. Puede que en algún aspecto no sea el mejor, pero sí puede serlo en el conjunto.

“Actualmente, con cualquier gama alta tendrás una excelente experiencia, sea Samsung, Honor, Motorola o un iPhone. El resultado está asegurado”, comenta a este Diario.

Esta es una salvedad importante, ya que muchas veces —dice Silva— las comparaciones se hacen pensando en modelos Android de gama baja o media y en un iPhone, que pertenece a la gama alta.

Para nadie es una sorpresa el vertiginoso desarrollo de las compañías chinas.

“En los últimos años, los fabricantes chinos se han preocupado enormemente por la fotografía y, de tanto intentarlo, lograron llegar a ese punto en el que superaron al iPhone. Sin embargo, en el video aún no le dan el tono y el del iPhone sigue estando por encima de ellos”.

No obstante, Mera apunta que muchas veces el usuario de a pie no reconoce la diferencia entre 12 GB y 16 GB de memoria RAM o entre distintas cantidades de megapíxeles en las cámaras, detalles que un entusiasta de la tecnología sí podría considerar. Por eso, para Silva, en esta competencia el ganador será quien ofrezca un sistema integral y amigable que cualquiera pueda utilizar con facilidad. Y en esa arista Apple tiene una gran ventaja.

“En el caso de Apple, se suma el hecho de que todo está hecho para la propia compañía. Al controlar al cien por ciento el hardware y el software, sabe cómo sacar el máximo rendimiento a sus teléfonos. No sucede lo mismo con los smartphones Android, cuyos fabricantes dependen del sistema operativo de Google y, por lo general, se diferencian mediante capas de personalización que añaden opciones o cambian la forma de acceder a determinadas funciones, pero poco más. Por eso, la experiencia de uso resulta mucho más cómoda en el iPhone”.

Coincide en este aspecto Mera, quien considera que todo ello se traduce en ventajas tangibles que el usuario final “ valora más que cualquier hoja de especificaciones técnicas ”.

“La interfaz de usuario y la experiencia de uso son una gran ventaja de los iPhone, ya que estos equipos destacan por la robustez de su sistema operativo. La fluidez al utilizar un dispositivo de Apple no tiene comparación con la competencia Android, sobre todo con el paso del tiempo y las actualizaciones que reciben sus dispositivos. En el caso de Android, muchas veces las actualizaciones terminan por arruinar la interfaz y la experiencia de usuario, provocando más errores, ralentizaciones del sistema o fallas como el ‘drenaje’ de la batería, que son corregidas tiempo después”, explica.

Otra ventaja radica en que Apple no tiene que adaptar su sistema operativo, iOS, a cientos de modelos diferentes —como ocurre con Android—, lo que le permite garantizar la fluidez, evitar que las animaciones de la interfaz se traben y optimizar la gestión de la memoria.

Los nuevos iPhone 18 Pro implementan un sistema de apertura variable en sus cámaras, lo que permite mayor personalización al momento de tomar fotos. (Foto: captura)

Ese control también se extiende al ecosistema de desarrolladores. Mera destaca que Apple impone normas estrictas de diseño y rendimiento en la App Store. Como resultado, sostiene, las aplicaciones suelen lucir más pulidas, mantienen una experiencia más uniforme y adoptan con mayor rapidez las nuevas funciones de iOS.

Una muestra de esta integración se encuentra en la cámara. Para Silva, la principal ventaja de Apple no radica necesariamente en contar con el sensor más avanzado, sino en el procesamiento de imagen desarrollado específicamente para sus teléfonos. Esto le permite obtener resultados competitivos sin recurrir siempre a sensores de mayor tamaño o cifras superiores de megapíxeles.

“Apple ya ha demostrado que con una sola cámara, de no más de 48 MP, puede hacer un excelente trabajo”, sostiene.

La diferencia también se percibe al publicar contenido en redes sociales. Ambos especialistas coinciden en que aplicaciones como Instagram y TikTok suelen estar mejor optimizadas para el iPhone. Según explican, iOS les permite acceder directamente a la interfaz de programación de la cámara y aprovechar su procesamiento nativo, mientras que la enorme variedad de equipos Android dificulta conseguir una optimización uniforme. Esto puede traducirse en fotografías y videos con mayor nitidez, fluidez y consistencia.

Por último, hay otras dos razones que completan esa “experiencia completa” de un iPhone: el soporte técnico centralizado y el valor financiero del equipo.

En el primer caso, ante una falla se puede acudir a una Apple Store —donde exista— o a un distribuidor autorizado para encontrar soluciones, mientras que en Android el soporte suele depender de las operadoras telefónicas o de centros de reparación tercerizados. En cuanto a lo segundo, Mera sostiene que un iPhone se deprecia a un ritmo mucho más lento que un Android.

“Esta retención de valor, impulsada por sus largos años de actualizaciones de software, es un pilar fundamental de su propuesta de ‘calidad’. Mientras que el Android de gama alta del mismo año, a los 6 u 8 meses, se puede encontrar en oferta por la mitad de su precio, perdiendo mucho valor de reventa”, comenta el también informático.

El precio de entrar y el costo de salir

Una última pieza para entender la fidelidad que ha construido Apple se encuentra en su ecosistema. Para Mera, este es realmente “el producto más exitoso de Apple”. Su celular funciona como la puerta de entrada a una red de computadoras, tabletas, audífonos, relojes y servicios que trabajan de manera integrada.

“La interoperabilidad es invisible y, a la vez, resulta ser un gran beneficio”, explica. Unos AirPods, por ejemplo, pueden conectarse con solo abrir el estuche cerca del teléfono y alternar automáticamente entre un iPhone, un iPad y una Mac, según el equipo que se esté utilizando.

Silva matiza esta ventaja: “Creo que está siendo cada vez menor porque los fabricantes chinos están apostando por líneas completas de dispositivos que funcionan entre sí”. Sin embargo, advierte que muchos de esos productos todavía no salen de China y que algunas marcas no han logrado consolidarse en Latinoamérica, lo que genera desconfianza entre los usuarios y termina favoreciendo a Apple.

Sin embargo, construir ese entorno implica una inversión considerable. Según el cálculo de Mera, un iPad Pro y una MacBook Pro de gama alta suman aproximadamente US$3.200. A ese monto todavía habría que añadirle el precio del iPhone y, si se desea ampliar el ecosistema, el de accesorios como el Apple Watch y los AirPods.

Apple también cuenta con alternativas más económicas. Una combinación compuesta por un iPad Mini y una MacBook Neo costaría alrededor de US$1.300, sin contar el iPhone. Aun así, el precio continúa funcionando como una barrera de entrada.

Una vez dentro, la misma integración puede convertirse en una barrera de salida. Cambiar a Android implica dejar de utilizar el Apple Watch, perder el historial compartido en servicios como Apple Fitness o Notas y quedar fuera de herramientas como AirDrop, presentes en el entorno social o laboral del usuario.

“Apple no retiene al usuario obligándolo; lo retiene haciéndole sentir que fuera de su ecosistema todo será más complicado”, sostiene Mera.

Guimaray coincide en que el costo del cambio no es únicamente económico. A la necesidad de reemplazar equipos o servicios se suman los hábitos, la practicidad y la comodidad acumulados durante años. El ecosistema deja así de ser solo un conjunto de productos conectados: se convierte en una rutina difícil de abandonar.