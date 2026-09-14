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Resumen

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iPhone Duo, el nuevo teléfono plegable de Apple.
iPhone Duo, el nuevo teléfono plegable de Apple.
/ Apple
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Apple presentó el pasado miércoles sus nuevos iPhone 18. El acontecimiento estuvo marcado por una sorpresa: el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. Lejos está de ser una innovación revolucionaria. La firma tecnológica llega con, al menos, siete años de retraso a la tendencia de los teléfonos que se doblan, que Samsung popularizó con su Galaxy Fold.

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