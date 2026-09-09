Finalmente Apple reveló una de sus apuestas más interesantes y esperadas de este 2026. Se trata del iPhone Duo, su primer teléfono plegable que viene a integrarse a la oferta de smartphones, con algunas peculiaridades que lo distinguen del resto de dispositivos que ya existen en el mercado.

“iPhone Duo representa la increíble creatividad y dedicación del equipo de Apple”, dijo John Ternus, el CEO de Apple quien hoy debutó en su primera presentación, tras la salida de Tim Cook.

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Lo primero que hay que notar es el tamaño, la proporción (1/1:4). Y es que, a diferencia de otros dispositivos plegables, el iPhone Duo no parece ser dos teléfonos juntos o un teléfono partido a la mitad. Cuando está abierto tiene 7.6 pulgadas y cerrado se reduce a 5.4 pulgadas.

El teléfono entra completamente en una mano, cuando está doblado. Al desplegarse, parece convertirse en una pequeña tablet, con bordes curvos. Además, en cuanto al diseño tiene un acabado en titanio por los lados.

Estas son las características del iPhone Duo. (Imagen: YouTube)

Uno de los problemas de los plegables es la bisagra. Eso parece haberlo superado Apple con un cierre magnético de su dispositivo.

En total se cuentan dos pantallas. Una interna, que funciona como una tablet, con múltiples ventanas y una cámara selfie. La pantalla externa se activa cuando el teléfono está cerrado. También incluye una cámara selfie de 12MP. Y el lado sin pantalla cuenta con el sistema de cámaras de 48 MP.

Otra característica es que trabaja con el procesador A20 Pro, el primer chip construido con tecnología de 2 nanómetros.

En la presentación también se destacó su rendimiento. Según Apple, tiene 35% mejor performace del iPhone 17 Pro. Además, cuenta con dos baterías que ofrecen 31 horas de funcionamiento en reproducción de video continua y 44 horas en funcionamiento normal. También se indicó que puede recargar el 50% en 20 minutos.

Su precio en Estados Unidos es de US$1999, con una capacidad de 256GB. Se puede separar desde el 16 de octubre y estará disponible desde el 23 del mismo mes.