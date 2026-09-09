(Imagen: YouTube)
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Por Redacción EC

Finalmente Apple reveló una de sus apuestas más interesantes y esperadas de este 2026. Se trata del iPhone Duo, su primer teléfono plegable que viene a integrarse a la oferta de smartphones, con algunas peculiaridades que lo distinguen del resto de dispositivos que ya existen en el mercado.

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