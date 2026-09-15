icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Joey Huang)
(Foto: Joey Huang)
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Con el reciente lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max resurge la rivalidad de todos los años: ¿son los teléfonos de Apple mejores que los de Android? Es una historia de nunca acabar. Cada bando tendrá sus razones para argumentar la superioridad. Y esta nota tampoco tiene la intención de poner fin al debate, ni mucho menos. Sí nos interesa, en cambio, hablar de una afirmación que se escucha mucho entre consumidores de uno u otro sistema operativo y tiene una respuesta mucho más sencilla: ¿un iPhone graba mejores videos para redes sociales que los Android?

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.