Con el reciente lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max resurge la rivalidad de todos los años: ¿son los teléfonos de Apple mejores que los de Android? Es una historia de nunca acabar. Cada bando tendrá sus razones para argumentar la superioridad. Y esta nota tampoco tiene la intención de poner fin al debate, ni mucho menos. Sí nos interesa, en cambio, hablar de una afirmación que se escucha mucho entre consumidores de uno u otro sistema operativo y tiene una respuesta mucho más sencilla: ¿un iPhone graba mejores videos para redes sociales que los Android?

La respuesta corta: sí. Pero vale la pena entrar en varios detalles antes de poder argumentar las razones que sustentan la afirmación.

Primero, es una realidad innegable el rápido progreso de las distintas marcas que engloba el universo de Android. Las empresas chinas, sobre todo, tuvieron claro desde un inicio intentar parecerse lo más posible a su rival. Con esa premisa en mente, intentaron cada año mejorar los apartados fotográficos. Y, de tanto intentarlo, finalmente lo lograron. ¿El resultado? Calidad fotográfica de primera, asociaciones con marcas históricas como Leica y acceso a un modo profesional de cámara, que permite al usuario realizar ajustes más precisos.

Y, si somos claros, varios de los modelos de la gama premium de celulares ya compiten codo a codo con a los teléfonos de Apple. En algunos casos, incluso, le sacan ventaja en características técnicas y en resultados. No obstante, en opinión de algunos expertos, la firma de la manzana aún aventaja a su competencia en grabación de video.

La calidad final también depende del procesamiento y la optimización del sistema. (Foto: Mona Jain) / Unsplash

“En otra vereda está el dominio absoluto en video. La estabilización por desplazamiento del sensor (Sensor-shift OIS) introducida por Apple produce videos que parecen grabados con un estabilizador externo (gimbal). A esto se suma la capacidad de grabar en formato Apple ProRes y perfil Log, lo que permite a los profesionales aplicar corrección de color avanzada en posproducción, al nivel de cámaras dedicadas a ello”, comenta a El Comercio Roberto Mera, fundador del portal tecnológico Pisapapeles.

El experto en tecnología destaca la capacidad del iPhone de mantener la temperatura del color y la exposición casi idénticas cada vez que se cambian los lentes —gran angular, principal y teleobjetivo— mientras se está grabando, cualidad que sus competidores no han logrado perfeccionar aún.

César Silva comparte esta opinión. El periodista y fundador de SuperGeek considera que uno de los puntos fuertes de Apple sigue siendo su rol en las cámaras.

“La principal ventaja [del iPhone] es que tienen un tratamiento de fotografía hecho para sus teléfonos. Aquí la clave está en el procesamiento de la imagen y Apple ya ha demostrado que, con una sola cámara de no más de 48 MP, puede hacer un excelente trabajo”.

La diferencia no está solo en la cámara

Los celulares se han convertido en una herramienta central para crear contenido en redes sociales. (Foto: Angela Compagnone) / Unsplash

Sin embargo, no son estos atributos de la cámara del iPhone los que los ponen por encima de los Android cuando nos referimos a grabación para redes sociales. La razón es otra, y tiene más que ver con una cuestión de sistemas operativos y practicidad.

“En cuanto a los creadores de contenido, se sabe que Instagram funciona mejor cuando se sube contenido desde un iPhone. Esto se debe a alianzas entre compañías y, por más que Android se le acerque, efectivamente, las fotos subidas a Instagram se ven mejor si se hicieron desde un teléfono de Apple”, señala Silva.

Mera, por su lado, lo explica de la siguiente manera: “Instagram, WhatsApp o Facebook —de Meta— y TikTok optimizan sus aplicaciones priorizando el iPhone”.

¿Por qué pasa esto? El informático explica a este Diario que iOS, el sistema operativo de Apple, ofrece a estas aplicaciones acceso directo a la API —el protocolo de comunicación entre un software y otro— de la cámara, utilizando todo el procesamiento de imagen nativo. Mientras que en Android, por la variedad de marcas, las aplicaciones suelen capturar la pantalla del visor de la cámara, lo que resulta en historias y videos con menor nitidez y fluidez, peor manejo de luces y audio desincronizado.

Esto pasa, en parte, porque para los desarrolladores de aplicaciones como Instagram o TikTok resulta mucho más fácil adaptarse a un único sistema operativo, como iOS, que tener que hacerlo con cada uno de los numerosos sistemas y sus capas de personalización que integran el universo de celulares Android.

Por tanto, la diferencia no responde únicamente a la calidad técnica de las cámaras, sino también al grado de optimización de las aplicaciones de redes sociales para cada sistema operativo. La decisión de adquirir un celular, por supuesto, va mucho más allá de si un video luce mejor en TikTok. El procesamiento de imagen, el rendimiento, la autonomía y la velocidad de carga son otros factores determinantes, y varios modelos Android igualan o incluso superan al iPhone en algunos de estos apartados.