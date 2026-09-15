Las llamadas comerciales deberán tener la identificación del prefijo 500, según decreto del MTC. (Foto referencial: Andina)
Las llamadas comerciales deberán tener la identificación del prefijo 500, según decreto del MTC. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo oficializó el Decreto Supremo N° 018-2026-MTC que establece el uso obligatorio del prefijo 500 en las redes telefónicas del Perú. La norma dispone que todas las llamadas y mensajes de texto publicitarios deberán mostrar esta serie de numeración exclusiva.

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