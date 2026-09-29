Por Redacción EC

Contar con una licencia de conducir vigente es indispensable para circular legalmente por las vías del Perú y ponerse al volante de un vehículo. Este documento acredita que el conductor está autorizado para manejar y permite evitar infracciones que pueden ocasionar multas u otras medidas administrativas. No obstante, existen determinadas condiciones que deben cumplirse para conservar este permiso. Entre ellas se encuentra la edad del conductor. De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), llegar a cierta edad implica cumplir requisitos específicos para continuar conduciendo y acceder a la renovación del brevete. Por ello, muchas personas se preguntan hasta qué edad está permitido manejar un vehículo en territorio peruano y qué establece la normativa vigente sobre este tema.