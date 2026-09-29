Contar con una licencia de conducir vigente es indispensable para circular legalmente por las vías del Perú y ponerse al volante de un vehículo. Este documento acredita que el conductor está autorizado para manejar y permite evitar infracciones que pueden ocasionar multas u otras medidas administrativas. No obstante, existen determinadas condiciones que deben cumplirse para conservar este permiso. Entre ellas se encuentra la edad del conductor. De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), llegar a cierta edad implica cumplir requisitos específicos para continuar conduciendo y acceder a la renovación del brevete. Por ello, muchas personas se preguntan hasta qué edad está permitido manejar un vehículo en territorio peruano y qué establece la normativa vigente sobre este tema.

¿Hay una edad límite para manejar en Perú? Conoce qué establece el MTC

La edad máxima para ser titular de una licencia de conducir de categoría profesional es de ochenta (80) años. A partir de los setenta (70) años la obtención, recategorización y revalidación de las licencias de conducir profesionales de la clase A, previa evaluación médica y psicológica favorable de una ECSAL se otorgará por períodos menores a los establecidos en el artículo 18º del presente Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle:- Un año a partir de los setenta (70) hasta los setenta y seis (76) años de edad.- Seis meses a partir de los setenta y seis (76) hasta los ochenta y uno (81) años de edad.Lo dispuesto en el presente párrafo modifica la edad máxima para conducir vehículos dedicados al servicio de transporte terrestre, establecida en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, y sus modificatorias.

Licencias no profesionales. A partir de los setenta (70) años de edad, la obtención y revalidación de la licencia de conducir de clase A categoría I se otorgará de acuerdo al siguiente detalle:- Cinco años a partir de los setenta (70) hasta los setenta y cinco (75) años de edad.- Tres años a partir de los setenta y cinco (75) hasta los ochenta y uno (81) años de edad.- Dos años a partir de los ochenta y uno (81) años de edad. En ambos casos, al momento de emitirse las licencias de conducir se deberá respetar los límites de edad establecidos en el presente artículo”.

Sigue estos pasos para verificar si tu licencia de conducir está inscrita en el MTC

Si deseas conocer tu licencia online en el MTC con tu DNI, sigue estos pasos:

Ingresa a la página web del Ministerio de Transportes (MTC) a través de este ENLACE.

Digita tu número de Documento de Identidad (DNI).

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