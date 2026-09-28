El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará apoyo al Gobierno Regional de Apurímac tras el colapso del puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes. El ministro José Tangherlini informó que se trasladará un puente modular para restablecer de manera temporal el tránsito en la zona.

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Tangherlini señaló que la estructura colapsó el último sábado luego de que dos camiones de carga que transportaban mineral ingresaran al puente, pese a las señalizaciones ubicadas en ambos extremos. El ministro indicó que el paso de los vehículos habría provocado el colapso de la infraestructura.

“El puente Pampatama, aquí en Aymaraes, donde nos encontramos precisamente ahora mismo, colapsó el día sábado por la imprudencia de dos camiones de carga que estaban transportando mineral a pesar de las señalizaciones que se encuentran en ambos extremos del puente ”, declaró Tangherlini.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, informó que el Ejecutivo brindará apoyo al Gobierno Regional de Apurímac tras el colapso del puente Pampatama, ubicado en la provincia de Aymaraes. Anunció que instalarán un puente modular



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El titular del MTC explicó que, tras conocer la emergencia, se comunicó con el gobernador regional de Apurímac y ofreció el apoyo del Ejecutivo, pese a que el puente se encuentra dentro de las competencias del gobierno regional.

Como parte de la intervención, el Ministerio, a través de Provías Descentralizado, trasladará un puente modular que se encuentra a aproximadamente 51 kilómetros de la zona del colapso. La estructura será instalada como una solución temporal para permitir la recuperación del tránsito.

“Nosotros nos hemos comprometido como Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, es poder transportar un puente modular que se encuentra a una distancia de 51 kilómetros para proceder a su instalación ”, señaló Tangherlini.

El ministro agregó que el Ejecutivo también ofrecerá asistencia técnica al Gobierno Regional de Apurímac para la elaboración del expediente necesario para una solución definitiva. Según explicó, el gobierno regional ya cuenta con la idea del proyecto y recibirá apoyo técnico para obtener la viabilidad y posteriormente ejecutar una nueva infraestructura.

Ejecutivo anuncia puente modular tras caída de estructura sobre el río Chalhuanca. (Foto: X / @ProviasDes_Pe)

Colapso del puente Pampatama

El puente Pampatama colapsó cuando dos volquetes que transportaban minerales transitaban simultáneamente por la estructura. Los vehículos quedaron atrapados entre los restos del puente y el hecho provocó la interrupción del tránsito por esta vía.

La estructura se encontraba declarada en emergencia y tenía restringido el paso de vehículos pesados. La Policía Nacional informó preliminarmente que no se registraron personas heridas tras el colapso.

Imágenes difundidas por el medio local Alternativa - Apurímac muestran a los dos volquetes sobre los restos de la infraestructura luego de la caída del puente. Ambos vehículos quedaron inmovilizados y bloquearon el paso por este punto de la vía.

Tras el incidente, pobladores de la zona increparon a los conductores de los volquetes e intentaron agredirlos, al considerar que las unidades habían incumplido la restricción establecida para el puente. Las circunstancias y responsabilidades relacionadas con el colapso deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

La caída de la estructura afecta la conexión vial de localidades de la provincia de Aymaraes con Andahuaylas. Entre los sectores perjudicados se encuentran Tintay, Lucre y San Juan de Chacña, además de otras localidades cercanas.

La interrupción de esta vía afecta el desplazamiento de residentes, vehículos particulares y unidades destinadas al transporte de productos y mercancías. Mientras se instala el puente modular, las autoridades evalúan las medidas para atender la emergencia y restablecer la conexión vial.

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