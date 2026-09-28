MTC apoyará a Gobierno Regional de Apurímac tras colapso del puente Pampatama. (Foto: X / @MTC_GobPeru)
MTC apoyará a Gobierno Regional de Apurímac tras colapso del puente Pampatama. (Foto: X / @MTC_GobPeru)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará apoyo al Gobierno Regional de Apurímac tras el colapso del puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes. El ministro José Tangherlini informó que se trasladará un puente modular para restablecer de manera temporal el tránsito en la zona.

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