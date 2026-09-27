El alto precio internacional de este metal, el nivel de pureza que puede alcanzar los 24 quilates y el débil control, ha provocado que los mineros ilegales se instalen en los cuerpos de agua sus dragas, las cuales son balsas rústicas que remueven los lechos de los ríos para succionar el oro mezclado con gravilla.

Cálculos de autoridades y mediciones de organismos no gubernamentales, estiman que 350 de estas dragas operarían actualmente en los cauces de 13 ríos de la región. Algo que fue ratificado a través de las imágenes satelitales proveídas por Conservación Amazónica (ACCA).

Cada draga, operando en forma continua, está en capacidad de extraer 7.2 kilos de oro al año, por lo que se calcula que las 350 dragas podrían estar produciendo no menos de dos toneladas y media cada año. En el mercado internacional, este volumen de oro extraído de estos ríos supera los S/ 1.000 millones.

—El metal codiciado—

Aunque las disposiciones prohíben la entrega de concesiones mineras en áreas naturales o fuentes de río, la minería ilegal ha tomado 13 ríos de la región. El Nanay, cuyas aguas se destinan a la población de Iquitos, es uno de los ríos amazónicos donde la minería ilegal se ha instalado, y un informe de la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring) – publicado en 2025- indica que existían 65 dragas. Información reciente indica que el número de dragas suma 80 a la fecha.

“El oro que se extrae de esa de esa cuenca, es el más puro, que es de 24 quilates. Es el que se saca en grandes cantidades”, señaló Fernando Castro, exfiscal de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente (FEMA) de Loreto.

Imágenes fotográficas y satelitales georeferenciadas -proporcionadas por la Fuerza Aérea del Perú (FAP)- muestran la existencia de 45 dragas en el río Marañón. Para este 2026, el número llegó a 65, siendo que están distribuidas entre el tramo comprendido entre localidad de Borja (entrada al Pongo de Manseriche) y Saramiriza, provincia del Datem del Marañón.

El Tigre, el tercer río con más cantidad de registros, cuenta con más de 60 dragas que operan con total impunidad por la falta de control en dicha zona. Hasta hace unos años, este río solo era empleado para trasladar los insumos de la minería ilegal, para así evitar los controles policiales ubicados en el Nanay.

Una draga con cuatro personas -entre ellas un administrador, un buzo, una cocinera y un operador- puede extraer hasta 50 gramos de oro en jornadas de 20 horas. En una semana esa misma draga puede alcanzar unos 150 gramos.

Debido a los operativos policiales, algunas dragas son destruidas, pero los mineros pueden volverla a operarlas en pocos días. “Los patrones pueden tener una a cuatro dragas. Algunas son más dificiles de destruir como las ‘tracas’ porque están construídas con metales. Sin embargo, reparar una draga y ponerla a flote solo necesitan de una semana como máximo”, explicó Bratzon Saboya, de la FEMA.

Un inversionista conocido como ‘Patrón’, maneja varias dragas las cuales son operadas cerca de una comunidad que le sirva como centro de abastos. A cambio del permiso del Apu (jefe comunal) y sus pobladores, los denominados patrones se comprometen a emplearlos como peones, cocineros o buzos de sus dragas.

El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que los ríos de Loreto seguirán siendo atractivos para la minería ilegal. “Estos ríos se han convertido en proveedores de oro por la falta de control del Estado y porque organizaciones criminales nacionales y extranjeras, como colombianas, venezolanas y brasileñas, operan con total impunidad”, afirmó.