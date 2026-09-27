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Resumen

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Minería ilegal en Iquitos. (Foto referencial: Archivo/ El Comercio)
Minería ilegal en Iquitos. (Foto referencial: Archivo/ El Comercio)
Por Miguel Gutiérrez R.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) proyectó que las exportaciones de oro de origen, ilegal en Perú, superarían por primera vez a la de origen legal en 2026. Si bien los principales centros de extracción son La Libertad, Madre de Dios y Arequipa; la Amazonía -en particular, la región Loreto- se está convirtiendo silenciosamente en uno de los principales proveedores de oro aluvial de procedencia ilegal.

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