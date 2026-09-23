La organización Conservación Amazónica (ACCA) reportó nuevas alertas de deforestación en zonas de amortiguamiento y dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, Perú, debido a la minería ilegal. Mientras tanto, en las regiones de Huánuco y Amazonas el principal hallazgo del monitoreo satelital fue la numerosa presencia de dragas utilizadas para extraer oro del río.

La plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring) evidencia nuevas pérdidas de cobertura boscosa por minería en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Las alertas representan una pérdida de 0.35 hectáreas de bosque durante agosto pasado. Además, dentro de la misma reserva se identificó una pérdida de bosque por minería ilegal en 1.68 hectáreas.

El sistema de monitoreo satelital también registró en agosto un total de 56 alertas por la pérdida de cobertura forestal en una extensión de 1.61 hectáreas en territorio de la comunidad nativa Kotsimba, en Madre de Dios, también por actividad minera.

Una cuarta alerta en la misma región corresponde a la pérdida de cobertura forestal en el interior de la Concesión Minera Bloqueada Víctor Aaron I. Son 15 los reportes registrados en agosto y el territorio afectado comprende 1.31 hectáreas.

Evidencia de la pérdida de superficie forestal entre julio y agosto de 2026 en la Reserva Nacional de Tambopata. Imágenes: cortesía RAMI

Detectan 43 dragas en Huánuco

La plataforma RAMI también evidencia “nuevos hallazgos de minería” en el centro de la Amazonía en Perú, específicamente en Huánuco. Se identificaron “registros de infraestructuras mineras en diferentes sectores del río Pachitea, ubicados en los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis, provincia de Puerto Inca”.

Se detectaron 43 dragas mineras en agosto. Desde Conservación Amazónica (ACCA) subrayan que anteriormente no se había reportado la presencia de minería en el río Pachitea con este nivel de precisión.

Agosto de 2026: 43 dragas mineras en el río Pachitea de Huánuco. Imagen: cortesía RAMI

Nuevos registros en Amazonas

Una tercera región peruana que registra nuevos hallazgos de actividad minera aurífera es Amazonas. Los reportes corresponden a los ríos Cenepa y Marañón, donde se detectaron zonas e infraestructuras mineras.

Los registros están ubicados entre el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, y el distrito de Imaza, provincia de Bagua. Se registraron 22 dragas mineras en el río Cenepa y 17 dragas mineras en el río Marañón, sumando un total de 39.

También se identificaron cuatro zonas mineras en sectores aledaños a los ríos Cenepa y Marañón. Estos territorios afectados comprenden una extensión de 3.77 hectáreas.

Dragas en el río Cenepa en Amazonas. Imagen: cortesía RAMI

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El artículo original fue publicado por Wilber Huacasi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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