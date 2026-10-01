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Resumen

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El alcalde encargado de la Municipalidad de Barranco, Jaime Chihuán, puso fin a la designación de Antonio Martín Celis García, quien se desempeñaba como gerente de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, luego de que El Comercio revelara audios en los que una voz atribuida al funcionario solicita aportes para la campaña de Manuel Milenco Espinoza Loarte, candidato de Renovación Popular a la alcaldía del distrito.

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