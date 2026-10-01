La resolución que oficializa su salida establece que su designación queda concluida a partir del 14 de setiembre de 2026. El documento precisa que Celis había sido designado en el cargo desde el 1 de julio de este año, bajo el régimen CAS directivo.

La salida ocurre tras las consultas realizadas por El Comercio, en medio de la investigación de los registros de audio en los que se oiría a Martín Celis solicitar apoyo económico.

En el comunicado publicado por la Municipalidad se informa que la decisión de invitarlo a renunciar fue tomada por el alcalde interino Jaime Javier Chihuán León luego de tomar conocimiento de los hechos.

Comunicado de la Municipalidad de Barranco en relación al informe publicado por El Comercio.

Audio que lo puso bajo lupa

Según los registros, la voz atribuida a Celis se comunica con un colaborador del empresario Mauricio Diez Canseco, propietario de Rústica, solicitándole apoyo para la campaña de Renovación Popular.

En una de las grabaciones se plantea que el eventual aporte sea realizado “directamente al proveedor”. La conversación hace referencia a la campaña de Espinoza y a la necesidad de financiar actividades vinculadas con publicidad.

El pedido adquiría especial relevancia porque la gerencia que encabezaba Celis tenía entre sus competencias el turismo, el desarrollo económico y la fiscalización comercial en Barranco. Además, Diez Canseco mantiene inversiones en el distrito, donde sus restaurantes de la cadena Rústica cuentan con dos locales con terrazas en espacios públicos.

Resolución de cese de funcionario Martín Celis, quien se desempeñaba como gerente de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de Barranco.

El empresario, Mauricio Diez Canseco, aparece en otro de los registros mencionados en la investigación. Allí señala que venía apoyando directamente a Jessica Vargas con “montos fuertes”. Consultado por El Comercio, el empresario reconoció conocer a Vargas, pero negó que hubiera realizado los aportes en los términos señalados en el audio y sostuvo que sus declaraciones buscaban desviar pedidos de dinero.

Por su parte, el candidato Manuel Espinoza negó haber pedido o encargado a Celis conseguir financiamiento para su campaña. “Él no está apoyándome en la campaña (...) él va a tener que hacer sus descargos”, declaró entonces. Celis fue consultado este Diario y pidió que las preguntas fueran realizadas por los “canales oficiales”. Una vez remitidas las consultas, no respondió.

Celular municipal y denuncia penal

Tras la salida de Celis por su vinculación directa con actos de campaña, la Municipalidad de Barranco, además, halló un equipo celular de propiedad de la municipalidad que habría sido usado para grabar y administrar cuentas relacionadas a las actividades de campaña del entonces gerente municipal, Manuel Espinoza.

El 30 de setiembre de 2026, la Procuraduría Pública Municipal, a cargo de Luis Alberto Guerrero Valenzuela, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por la presunta comisión del delito de peculado de uso.

Denuncia presentada el 30 de setiembre por la Procuraduria Pública Municipal por peculado de uso contra Jéssica Vargas y Manuel Espinoza.

La denuncia comprende a Jessica Vargas Gómez, alcaldesa con licencia; Manuel Milenco Espinoza Loarte, exgerente municipal y actual candidato de Renovación Popular; y Edgard Alberto Ruiz Torres, exjefe de la Oficina de Imagen Institucional.

Según los fundamentos de la denuncia, en el equipo celular de propiedad edil se registraron actividades proselitistas y se administraron varias redes sociales vinculadas con Manuel Espinoza y Renovación Popular.

La Procuraduría considera que estos hechos podrían configurar un uso indebido de bienes municipales para fines ajenos a la función pública.

Equipo propiedad de la municipalidad desde el cual se gestarían publicaciones proselitistas, según denuncia de la Procuraduria.

En medio de esta situación, el alcalde encargado Jaime Chihuán ha denunciado que regidores del bloque oficialista, –vinculados políticamente con la gestión de Jessica Vargas– y Renovación Popular, vienen ausentándose de las últimas sesiones convocadas por el concejo.

Según su denuncia, la falta de quórum ha impedido discutir asuntos relacionados con fiscalización y control de la gestión municipal. Chihuán sostiene que se trataría de un ausentismo deliberado que dificulta el funcionamiento del órgano colegiado.

Petitorio de regidores oficialista de la Municipalidad de Barranco para aplazar la sesión de Concejo Municipal.

El episodio se desarrolla mientras Vargas permanece con licencia por su participación en el proceso electoral en calidad de teniente alcalde.