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Resumen

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Durante las lluvias de 2023, hubo lugares del país donde una consulta médica dejó de ocurrir dentro de un centro de salud. En Lambayeque, pacientes fueron atendidos en una piscina municipal y una biblioteca; en Áncash, en un local comunal y los camerinos de una losa deportiva; y en Lima Provincias, una parroquia también se convirtió temporalmente en un espacio de atención.

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