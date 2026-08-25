En Piura se aceleran los trabajos preventivos ante el riesgo de El Niño. Representantes de los principales gremios empresariales, autoridades del Gobierno y el embajador de Estados Unidos en el Perú se reunieron este lunes 24 de agosto para definir acciones frente a las lluvias intensas, huaicos y posibles desbordes que podría enfrentar la región. El sector privado advirtió que quedan apenas entre dos y tres meses para ejecutar medidas urgentes y planteó intervenir el canal de Chutuque, reforzar las defensas ribereñas y habilitar mecanismos que permitan ejecutar obras de manera inmediata.

El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversas estimaciones aseguran que el de 2026-2027 será mucho más potente. (Foto: Andina)

En el encuentro participaron el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James; el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez; el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Óscar Zapata; el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Sandro Stapleton; el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), Aldo Defilippi; y representantes de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco).

Por parte del Estado estuvieron presentes el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos; el líder del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, Carlos Neuhaus; el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio; y la jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Joanna Fischer.

También participó el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

De dos a tres meses para trabajar

Durante la reunión, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, advirtió que existe un margen reducido para ejecutar las acciones preventivas frente a las lluvias intensas, huaicos y posibles desbordes asociados al fenómeno El Niño.

Según explicó, las estimaciones realizadas por el equipo de trabajo indican que quedan entre dos y tres meses como máximo para implementar medidas que permitan reducir los impactos de una eventual emergencia.

El sector empresarial unido frente al fenómeno de El Niño



En Piura, el presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata Ríos, participó en una reunión de trabajo con líderes empresariales y autoridades, con el objetivo de unir y articular esfuerzos para acelerar las acciones que permitan… pic.twitter.com/QTsgztwQaC — CONFIEP (@CONFIEP) August 24, 2026

En ese sentido, Zapata pidió al Gobierno aprobar un decreto de urgencia que permita activar mecanismos de Obras por Impuestos y facilitar intervenciones inmediatas en los sectores identificados como vulnerables.

“Tenemos que actuar rápido y el sector privado está a disposición. Por ello, es necesario que el Gobierno emita un decreto de urgencia de servicios por impuestos, sumamente importante para una intervención inmediata en los puntos vulnerables”, expresó Zapata en diálogo con los medios.

Canal de Chutuque, una de las prioridades

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la situación del río Piura. Zapata señaló que resulta prioritario realizar trabajos de limpieza, descolmatación y protección del cauce y de sus riberas para reducir el riesgo de desbordes durante los periodos de lluvias.

Asimismo, planteó mejorar la salida del río hacia el mar y concentrar los esfuerzos en el canal de Chutuque, mediante trabajos de ampliación y profundización.

El fenómeno El Niño sigue activo. / SYSTEM

En la misma línea, el presidente de la SNI, Felipe James, sostuvo que el sector privado viene coordinando con empresas mineras para apoyar en el retiro de sedimentos acumulados en Chutuque. “Estamos canalizando la ayuda de empresas mineras para retirar el sedimento de Chutuque. Estamos canalizando todo esto a través de un comando único”, indicó.

James agregó que también debe evaluarse la reubicación de personas que viven en quebradas y cerca de las riberas del río, debido al riesgo que enfrentan ante una eventual emergencia. “La labor hay que iniciarla ya y por eso estamos en Piura los principales gremios y el Gobierno para coordinar las acciones”, afirmó.

El representante de la SNI también mencionó la necesidad de gestionar medicamentos para enfrentar un eventual incremento de casos de dengue en la región.

Piura plantea reforzar defensas y crear un sistema de drenaje

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche, detalló que, a través de Carlos Neuhaus y con el apoyo de Juan Manuel Arribas, de Hombro a Hombro, se conformó el denominado Comando El Niño privado, con el objetivo de poner las capacidades del sector empresarial a disposición del Ejecutivo para la ejecución de obras y acciones preventivas.

Bereche indicó que entre las prioridades planteadas se encuentra garantizar la salida del agua del río hacia las lagunas y el mar para reducir el riesgo de desborde. También solicitó reforzar las defensas ribereñas para evitar que una eventual caída del primer muro de protección genere mayores daños.

Otro de los pedidos fue implementar un sistema de drenaje artificial para Piura. Según Bereche, la ciudad no cuenta con una infraestructura suficiente para evacuar el agua en caso de inundaciones. “Necesitamos un sistema artificial con bombas de succión para sacar el agua cuando nos inundemos”, sostuvo Bereche.

Asimismo, el representante del sector privado de Piura señaló que deben continuar los trabajos de descolmatación y desvegetación, aunque consideró que estas medidas, por sí solas, no serían suficientes para enfrentar una eventual emergencia.

Estados Unidos ofrece apoyo ante una posible emergencia

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de contar con apoyo internacional. El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, manifestó la disposición de su país para colaborar ante un eventual escenario de emergencia.

Zapata indicó que Estados Unidos evalúa enviar un barco hospital y ayuda humanitaria, mientras que el sector privado peruano viene coordinando con embajadas y organismos internacionales para sumar recursos y capacidades a las acciones de prevención.

Javier Bereche, Felipe James y Bernie Navarro. Foto: SNI

Navarro señaló que se debe evitar que el Perú enfrente una situación similar a la ocurrida en Estados Unidos durante el huracán Katrina, en 2005. Por ello, destacó la importancia de organizar desde ahora las acciones junto con las autoridades y el sector empresarial.

“Se necesita un plan de trabajo ahora, porque no tenemos mucho tiempo y debemos mitigar los problemas diariamente. Estamos dispuestos a brindar muchos recursos como los Army Corps of Engineers y otras unidades, así como 300 empleados en todo lo que es inspección”, declaró Navarro.

Gobierno plantea proteger la producción y el empleo

Por su parte, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado y las autoridades regionales para anticiparse a los impactos de los eventos climáticos.

El ministro sostuvo que las medidas deben orientarse a fortalecer la infraestructura productiva y proteger el empleo, las inversiones y las cadenas productivas de Piura, especialmente en sectores estratégicos como la pesca, la acuicultura, la industria y las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Misión empresarial llegó hasta Paita

Como parte de la misión empresarial, la delegación se trasladó posteriormente a Paita, donde visitó las instalaciones de la empresa Seafrost y sostuvo una reunión con empresarios industriales vinculados al sector pesquero dedicado al consumo humano directo (CHD) y a la actividad acuícola.

A esta actividad se sumó la senadora Karla Schaefer. El encuentro permitió identificar las principales necesidades y desafíos de estas actividades productivas, consideradas estratégicas para la economía de la región.

La jornada culminó con una visita a zonas vulnerables ubicadas en el cauce del río Piura, con el objetivo de conocer directamente las condiciones de la infraestructura y los puntos que requieren intervención prioritaria ante eventuales impactos del fenómeno El Niño.

La SNI señaló que la misión busca contribuir a una agenda de trabajo articulada entre el sector público y privado para anticiparse a los riesgos, fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la continuidad de las actividades económicas y productivas de Piura.

Foro sobre prevención se realizará este martes

Como parte de esta agenda, este martes 25 de agosto se realizará el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, en el auditorio principal de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de Piura.

El encuentro buscará continuar el diálogo entre autoridades, empresarios y representantes de los distintos sectores productivos sobre las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de la región frente a un eventual escenario de lluvias intensas y otros impactos asociados al fenómeno El Niño.