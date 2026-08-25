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Representantes del sector público y privado se reunieron en Piura. Foto: SNI
Representantes del sector público y privado se reunieron en Piura. Foto: SNI
Por Abby Ardiles

En Piura se aceleran los trabajos preventivos ante el riesgo de El Niño. Representantes de los principales gremios empresariales, autoridades del Gobierno y el embajador de Estados Unidos en el Perú se reunieron este lunes 24 de agosto para definir acciones frente a las lluvias intensas, huaicos y posibles desbordes que podría enfrentar la región. El sector privado advirtió que quedan apenas entre dos y tres meses para ejecutar medidas urgentes y planteó intervenir el canal de Chutuque, reforzar las defensas ribereñas y habilitar mecanismos que permitan ejecutar obras de manera inmediata.

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