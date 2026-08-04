La mañana de este lunes, la presidenta Keiko Fujimori realizó su tercer viaje oficial, esta vez a la región Piura, donde supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño, cuyo impacto se prevé en el litoral peruano. La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Desde el centro poblado de Somate Bajo, ubicado a orillas del río Chira, en la provincia de Sullana, Fujimori sostuvo que el Gobierno debe prepararse desde ahora para enfrentar los efectos del fenómeno climático. En ese contexto, anunció el desembolso de S/140 millones para la contratación de operarios, maquinaria y combustible destinados a ejecutar labores de limpieza y descolmatación en los cauces de los ríos.

“Vamos a disponer y vamos a dar la orden para que S/140 millones puedan utilizarse para contratar operarios y utilizar el combustible”, declaró la mandataria.

Asimismo, precisó que se han identificado 60 puntos críticos donde se concentrarán las intervenciones, las cuales deberán ejecutarse en un plazo de cuatro meses. Indicó que para estos trabajos se empleará la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), así como equipos del Gobierno Regional de Piura.

La mandataria Keiko Fujimori declaró desde Piura sobre la solicitud de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

La mandataria añadió que, debido a la magnitud de las intervenciones, también será necesaria la participación de las Fuerzas Armadas, por lo que se trabajará de manera articulada entre el Ministerio de Defensa y el Midagri.

“Estamos haciendo un análisis de todas las obras paralizadas y vamos a priorizar las más importantes. No podemos en estos momentos resolver todo. Tenemos que proteger las ciudades y la población, así como nuestra agricultura. Lo importante ahora es que vamos a trabajar”, afirmó Keiko Fujimori.

La jefa de Estado informó, además, que en coordinación con el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se viene definiendo la ubicación de almacenes estratégicos, la adquisición de carpas y otras acciones logísticas para responder a una eventual emergencia. Añadió que el Ejecutivo también gestiona apoyo de la cooperación internacional.

“Estamos tocando las puertas de otros países para que nos apoyen con motobombas, carpas, alimentos, agua y estar preparados”, sostuvo la presidenta.

En esa línea, indicó que el Ejecutivo coordina con el ministro de Salud, Luis Dyer, el inicio de una campaña de vacunación dirigida a la población que podría verse afectada por el fenómeno El Niño.

Fujimori enfatizó la necesidad de actuar con celeridad ante un escenario que, según las proyecciones técnicas, podría elevar el caudal del río Chira por encima de los 4.000 metros cúbicos por segundo. Explicó que actualmente el río registra un caudal de 1.400 m³/s, por lo que las labores de limpieza y descolmatación buscan que el cauce esté en condiciones de responder a un eventual incremento del flujo de agua durante el fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori advierte que dispone de 4 meses para trabajos de prevención. Foto: Presidencia

“No soy de las personas que me rindo nunca. Y creo que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en unidad y con sentido de urgencia se pueden hacer las cosas”, manifestó durante su encuentro con pobladores de la zona.

Durante la actividad, representantes del sector agrario y autoridades locales pidieron al Ejecutivo incluir entre las acciones prioritarias el levantamiento del parapeto de la represa de Poechos. Advirtieron que la infraestructura, con 50 años de antigüedad, enfrenta un severo proceso de sedimentación que ha disminuido su capacidad de almacenamiento y de respuesta frente a un eventual aumento del caudal.

La infraestructura que aún espera Piura

Para el past decano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez Luna, las labores de limpieza y descolmatación de los ríos son necesarias para reducir el riesgo inmediato, pero no representan una solución de fondo frente al fenómeno El Niño. Recordó que, tras los eventos de 2017 y el ciclón Yaku de 2023, el Estado ha destinado cuantiosos recursos a intervenciones de emergencia sin ejecutar obras hidráulicas permanentes.

“La limpieza de cauces reduce el riesgo inmediato, pero no resuelve el problema histórico de Piura. Seguimos gastando cientos de millones en descolmatación y no estamos haciendo obras definitivas”, cuestionó.

Martínez advirtió que la preparación no debe limitarse a la limpieza de los cauces, sino que también debe abarcar la infraestructura crítica de la región. En ese sentido, señaló que es necesario evaluar las condiciones de los establecimientos de salud y de los colegios, además de fortalecer los mecanismos de control para evitar presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras de emergencia.

El economista sostuvo que la región requiere poner en marcha el Plan Hidráulico de Piura, que contempla la construcción de reservorios satélites en la parte alta de la cuenca para regular el caudal del río, reducir el riesgo de inundaciones y aprovechar el agua para ampliar la frontera agrícola. Asimismo, advirtió que descargar grandes volúmenes de agua hacia la bahía de Sechura también pone en riesgo la actividad marícola y miles de puestos de trabajo vinculados a la producción de concha de abanico.

El economista advirtió que otro de los problemas pendientes es el estado del reservorio de Poechos, cuya capacidad de almacenamiento se ha reducido drásticamente por la sedimentación. “El reservorio de Poechos llegó a tener más de mil millones de metros cúbicos de capacidad y hoy está sedimentado en un 70%; opera apenas al 30 % de su capacidad. Es un problema que se conoce desde hace años, pero no se ha resuelto”, sostuvo. A su juicio, Piura requiere priorizar obras hidráulicas de largo plazo que permitan enfrentar futuros eventos de El Niño, en lugar de depender únicamente de intervenciones de emergencia.

El Niño persistirá hasta el 2027

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, explicó que el escenario más probable es que el fenómeno El Niño se prolongue hasta marzo o abril del 2027, con una intensidad que podría ubicarse entre fuerte y extraordinaria, de acuerdo con las proyecciones del ENFEN. Precisó que, si bien aún no es posible anticipar lluvias extraordinarias, sí existe una mayor probabilidad de registrar excesos de precipitaciones en la costa norte hacia finales de este año.

“A partir de noviembre y diciembre tenemos como escenario más probable excesos de lluvia en la costa norte, principalmente en Piura y Tumbes. Eso no significa que desde ahora podamos hablar de lluvias extraordinarias o de huaicos, porque esos eventos solo pueden pronosticarse a corto plazo”, sostuvo Escajadillo.

El especialista señaló que el fenómeno El Niño es un evento de variabilidad estacional que continuará desarrollándose durante los próximos meses. En ese sentido, indicó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana persistirá hasta el próximo año y seguirá influyendo en las condiciones climáticas del país, mientras el Senamhi monitorea de forma permanente su evolución.

Temperaturas seguirán elevadas en Lima

Respecto a Lima Metropolitana, Escajadillo explicó que las lloviznas registradas en los últimos días responden a condiciones propias del invierno y a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur. Sin embargo, advirtió que el calentamiento del mar mantendrá temperaturas superiores a lo habitual durante los próximos meses.

“Lo que no va a cambiar es que el mar va a seguir caliente por varios meses. Eso va a condicionar que, aunque tengamos algunos días con lloviznas o vientos, el calor asociado al fenómeno El Niño continúe”, indicó.

Asimismo, adelantó que entre el 5 y el 7 de agosto se prevé un incremento de las temperaturas máximas en la costa central, incluido Lima Metropolitana. En distritos del este de la capital, como La Molina y Santa Anita, los valores podrían alcanzar entre 29 y 30 °C.