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Resumen

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Keiko Fujimori advierte que dispone de 4 meses para trabajos de prevención. Foto: Presidencia
Keiko Fujimori advierte que dispone de 4 meses para trabajos de prevención. Foto: Presidencia
Por Abby Ardiles

La mañana de este lunes, la presidenta Keiko Fujimori realizó su tercer viaje oficial, esta vez a la región Piura, donde supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño, cuyo impacto se prevé en el litoral peruano. La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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