La presidenta Keiko Fujimori estimó este lunes 3 de agosto que “la próxima semana debe estar presentándose” el proyecto de ley mediante el cual su Gobierno solicitará al Congreso facultades especiales para legislar en materia de seguridad y economía.

“Yo pienso que la próxima semana debe estar presentándose este proyecto de ley”, respondió la mandataria al ser consultada por la prensa tras una visita de trabajo a Piura.

“Han habido retrasos en los nombramientos de, por ejemplo, los viceministros. Todavía han habido algunas trabas burocráticas, que estoy segura que se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto se sustentará todo este proyecto de ley”, explicó a los periodistas.

Más temprano, en diálogo con El Comercio el ministro de Trabajo, Juan Sheput adelantó que en la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles se evaluará el proyecto.

Sin embargo, precisó que la hora de la reunión está pendiente de definirse.

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Justamante, Sheput había sostenido que la evaluación del proyecto podría prolongarse más allá de la sesión de este miércoles, al señalar que los temas incluidos son “muy densos y profundos como para agotarlos en una sola jornada”.

En ese sentido, señaló que será el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien definirá la agenda.

Horas antes, en RPP, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, adelantó la realización de la sesión. “Tenemos Consejo de Ministros este miércoles y se va a tratar el tema”, expresó.

La sesión en la que evaluaría la iniciativa que deberá ser remitida al Congresi bicameral se había previsto para domingo 2 de agosto; sin embargo, fue postergada.

Consultado por la prensa cuando llegaba a una actividad en el Congreso de la República, el canciller Carlos Espá descartó que el aplazamiento de la sesión responda a discrepancias dentro del Gabinete Ministerial.

“No es verdad”, respondió el ministro de Relaciones Exteriores al ser consultado sobre las versiones que atribuían el retraso a un supuesto desacuerdo entre el titular de Economía, Elmer Cuba, y jefe del Gabinete.

Espá hizo un llamado al Parlamento para aprobar el pedido: “A pesar de las diferencias todos tenemos que pensar en el Perú con un sentimiento patriótico y estoy seguro que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el Gobierno va a solicitar y estoy seguro que aquellos congresistas que han dicho que no lo van a hacer, sin siquiera haber leido el documento, van a reflexionar y poner al Perú por delante”.

El primero en adelantar la postergación del domingo fue el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien explicó que la decisión se adoptó porque “no están las condiciones dadas para la aprobación” del proyecto y que había detalles que afinar.

“Se ha postergado porque estamos en una dinámica de terminar de armar los cuadros. Se está afinando”, dijo a RPP el domingo.

Horas después, el ministro Sheput justificó el aplazamiento al señalar que la prioridad en el Ejecutivo es el fenómeno “El Niño”, el sismo registrado en Chupaca, Junín, y la seguridad ciudadana.

“Hay una serie de aspectos de corto plazo que ameritan la dedicación de todo el gabinete y están vinculados al fenómeno El Niño, el lamentable sismo en Huancayo y, por otro lado, la seguridad ciudadana. No es otra cosa que eso”, indicó el domingo a este Diario.

“Hay una serie de prioridades que exigen la atención inmediata y los temas de la delegación de facultades, que ameritan ser tratados con profundidad, se pueden ver sin ningún problema en el ciclo y la frecuencia de los Consejos de Ministros normales, que se hacían los días miércoles o jueves”, acotó.

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Ánimos parlamentarios

Desde el Parlamento, el presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), señaló que espera que el Ejecutivo presente el proyecto de ley en los próximos días. Además, expresó su confianza en que las bancadas respaldarán la solicitud.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que tengan, van a coincidir en que nos encontramos ante una amenaza latente de la inseguridad ciudadana y la inminente presencia del fenómeno El Niño, y que debemos cerrar filas para poder otorgar esta delegación de facultades”, declaró a la prensa.

El senador fujimorista y segundo vicepresidente de la República subrayó que el pedido de facultades primero será analizado en la Cámara de Diputados, y luego, en el Senado.

“Una delegación de facultades es una oportunidad muy importante para que el Poder Ejecutivo se haga de una herramienta fundamental que es la de legislar por un tiempo breve, de manera técnica, pero también con la urgencia que amerita los temas”, resaltó.

En tanto, el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, consideró que el Gobierno de Keiko Fujimori realizará los ajustes necesarios al proyecto de ley y sostuvo que la voluntad de su bancada es “dialogar y ver punto por punto” con el oficialismo y “llegar a consensos” con las otras tres agrupaciones de oposición (Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno).

“Estamos dialogando. El asunto es que nosotros queremos dialogar [...] Vamos a concertar las cuatro fuerzas para tratar de tener una idea común”, aseveró.

El borrador

En un anterior informe, El Comercio brindó detalles del borrador de la solicitud de facultades para legislar al que tuvo acceso y que el Ejecutivo presentará en los próximos días al Congreso.

El documento, de nueve páginas, plantea una reorganización integral del sistema penitenciario y busca regular “la participación temporal y excepcional” de las Fuerzas Armadas “en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo” de los penales.

Además, propone “perfeccionar” el régimen de trabajo, capacitación, remuneración, alimentación y reinserción de los internos, así como introducir cambios “en materia militar y policial” y en leyes de tipo penal para “fortalecer” la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de la delincuencia común y de la criminalidad organizada.

En materia laboral, el Ejecutivo plantea modificar el régimen de “feriados no laborables” y reducir su número “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”. Sin embargo, el documento no precisa si la medida alcanzará a los feriados aprobados por el anterior Congreso o a los días no laborables decretados para el sector público.

Asimismo, solicita facultades para legislar en “la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y disolución de organismos públicos” y otras entidades adscritas, además de simplificar los trámites para la formalización de las micro y pequeñas empresas y “unificar y regular” su marco legal.

La propuesta también incluye medidas para facilitar el saneamiento, la independización y la transferencia de predios, así como promover “la seguridad jurídica de títulos y contratos” en la jurisprudencia civil, notarial, registral, procesal, judicial y administrativa.

En el ámbito económico, el Ejecutivo plantea derogar la Ley N.° 31143 para establecer un nuevo marco normativo de acceso al crédito financiero, “permitir el acceso de menores de edad de, al menos, 12 años” al sistema bancario mediante cuentas de ahorro y “perfeccionar” la Ley del Impuesto a la Renta con medidas como la deducción de gastos de capacitación y créditos fiscales por la contratación de jóvenes.

El fin de semana, Fujimori se pronunció en Tik Tok

En su primer Live como jefa de Estado en la red social Tik Tok, Fujimori descartó que su Gobierno busque recortar los feriados o hacer cambios con respecto a la CTS.

“No se van a recortar feriados, tampoco se van a aumentar, y no se van a tocar las CTS. No, esto es parte de toda una narrativa que algunos grupos de izquierda han venido creando, pues, este fantasma desde hace muchos años”, señaló.

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El paso a paso

1. La presentación y la derivación

De acuerdo con el inciso d) del artículo 108 del reglamento de la cámara de diputados, el presidente de la República tiene derecho a presentar una propuesta de delegación de facultades. Para ello, debe precisar la materia específica y el plazo de la autorización ante la referida instancia del Congreso. La solicitud no puede plantear la delegación de facultades para reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánica ni ley de presupuesto.

Una vez presentado el proyecto de ley sobre la delegación, la Oficialía Mayor debe verificar si cumple con los requisitos formales y luego lo remite a una o dos comisiones especializadas, en este caso sería la de Constitución y, probablemente, Economía y Finanzas.

2. Carácter de urgencia

El artículo 116 del reglamento de la cámara de diputados establece que las iniciativas legislativas presentadas por la Presidencia de la República tienen “carácter de urgencia”, en cumplimiento con el artículo 105 de la Constitución. Y la Junta de Portavoces puede, tras un acuerdo, calificarlas “de urgencia”.

“Las proposiciones calificadas de urgencia pueden ser exoneradas del trámite de envío a comisiones, de dictamen y de publicación del dictamen presentado con acuerdo de la Junta de Portavoces, de no menos de tres quintos de los miembros de la Cámara de Diputados allí representados”, se lee.

La Comisión de Constitución debe dictaminar. Y si se confirma que el Ejecutivo busca cambios en materia tributaria, se puede sumar la Comisión de Economía.

El dictamen aprobado debe ser publicado siete días antes de pasar al pleno de la Cámara de Diputados. Su aprobación es con mayoría simple. Luego de ello, se traslada al Senado en máximo 15 días hábiles (cinco días hábiles si fue por urgencia).

3. La revisión del Senado

La Comisión de Constitución del Senado tiene hasta 90 días hábiles para dictaminar la autógrafa enviada desde la Cámara baja. El pleno de la cámara alta necesita 31 de los 60 votos (la mitad más uno del número legal) para aprobar modificaciones o para rechazar.

Si la autógrafa no revisada en el plazo referido líneas arriba, esta puede ser remitida por la cámara baja al presidente del Congreso para su envío al presidente de la República. Este último la puede promulgar u observar en 15 días hábiles. Si la observa, retorna a diputados y el circuito descrito se repite.

4. Control sobre los decretos legislativos

El artículo 160 del reglamento del Senado indica que la cámara alta tiene la potestad de realizar un control sobre los decretos legislativos que dé el gobierno en uso de las facultades delegadas. Esto a fin de corroborar que las medidas no contravengan la Constitución ni verse sobre materias que no han sido transferidas.

El Congreso puede modificar y/o derogar los decretos legislativos, si es que violan la Carta Magna o exceden la delegación entregada.