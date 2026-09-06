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Un triunfo esquivo

“Lo que debió ser un triunfo pasó a ser una catástrofe. Y un mal augurio para nuestro futuro”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La captura de un grupo de delincuentes en Trujillo debió ser un porotazo para el gobierno. El secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas tuvieron en ascuas al país.

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