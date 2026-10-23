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El saldo de la primera batalla

“En política, los pactos y las lealtades no son eternas, pero al menos permiten enfrentar la cambiante realidad del país”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Fueron dos largos meses de idas y venidas, hasta que el miércoles el Congreso bicameral le otorgó al Ejecutivo las facultades legislativas que solicitó a fines de agosto. Haber planteado 66 puntos en ocho materias y solo obtener 27 en dos no es precisamente un triunfo para el Ejecutivo, que reclama que la herramienta dada es insuficiente, mientras que para el Legislativo la mirada puede ser diferente si se tiene en cuenta que salvó del archivo las facultades, y ha marcado un hito en lo que serán las relaciones Congreso-Ejecutivo y, sobre todo, ha revelado lo que podría ser una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento bicameral.

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