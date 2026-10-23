El saldo de la primera batalla

Fueron dos largos meses de idas y venidas, hasta que el miércoles el Congreso bicameral le otorgó al Ejecutivo las facultades legislativas que solicitó a fines de agosto. Haber planteado 66 puntos en ocho materias y solo obtener 27 en dos no es precisamente un triunfo para el Ejecutivo, que reclama que la herramienta dada es insuficiente, mientras que para el Legislativo la mirada puede ser diferente si se tiene en cuenta que salvó del archivo las facultades, y ha marcado un hito en lo que serán las relaciones Congreso-Ejecutivo y, sobre todo, ha revelado lo que podría ser una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento bicameral.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República que, como dije al comienzo, ya podemos saber quiénes están a favor del Perú y quiénes no, de haber negado la posibilidad de que los peruanos tengan soluciones más rápidas de los problemas que tienen hace 15 o 10 años por lo menos”. Esta fue la primera reacción del presidente del Consejo de Ministros luego de que el pleno del Senado aprobara 27 puntos de las facultades con 35 votos a favor (de Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras y dos del Buen Gobierno). En contra hubo 18 legisladores (Juntos por el Perú y Ahora Nación) y seis se abstuvieron (Buen Gobierno).

Más allá de evaluar quién ganó y quién perdió, es necesario analizar cómo se va a desarrollar el tira y afloja entre Parlamento y Ejecutivo. Si bien han pasado una difícil prueba, todos salieron de algún modo magullados.

El primer afectado es el Ejecutivo, que al final no obtuvo lo que hubiera deseado, aunque sí más de lo pensado. Quizás en esta puja el más afectado políticamente haya sido el Partido del Buen Gobierno por sus propias indefiniciones y actitudes. En su afán de querer estar “al centro” terminó por quedarse sin posición alguna. Si bien se destaca el papel que jugó en Diputados, a veces un voto en contra (en el Senado) es más elocuente que una abstención.

De Juntos por el Perú y Ahora Nación no se esperaba nada distinto de lo exhibido, aunque la bancada de López Chau ha evidenciado discrepancias internas de pronóstico reservado.

La bancada de Obras merece una mención aparte. El grupo que empezó siendo parte de la coalición de izquierda para llegar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pretende convertirse en el “fiel de la balanza”, o en el centro que tanto proclamaba el PBG. Esta posición los ha llevado a ser llamados “traidores” por sus antiguos aliados. El senador Daniel Barragán dejó una frase con la que intenta definir su posición: “No somos oposición, somos la solución”.

En política, los pactos y las lealtades no son eternas, pero al menos permiten enfrentar la cambiante realidad del país.

Ahora toca aplicar con buen criterio y urgencia las facultades legislativas. Ya se perdió mucho tiempo.