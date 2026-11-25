Cuando una persona fallece, además del dolor que deja su ausencia, la familia debe afrontar asuntos que no había previsto. Uno de ellos es decidir qué ocurre con sus bienes, quiénes tienen derecho a recibirlos y cómo se distribuyen. Estas preguntas se resuelven aplicando las reglas del Derecho de Sucesiones, pero no siempre los familiares las conocen. Por eso, lo que debería ser un trámite ordenado puede terminar en una disputa.

La herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al morir. Según el artículo 660 del Código Civil, la transmisión sucesoria se produce desde el momento del fallecimiento.

¿Quiénes pueden heredar?

Los hijos tienen iguales derechos, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. También son herederos forzosos los demás descendientes, los padres y otros ascendientes, así como el cónyuge o el integrante sobreviviente de una unión de hecho que reúna los requisitos legales. La existencia de estos herederos limita la libertad de la persona para decidir qué hacer con todo su patrimonio.

Quien tiene hijos o cónyuge solo puede disponer libremente de un tercio de sus bienes. Si tiene padres u otros ascendientes, pero no descendientes ni cónyuge, puede disponer de la mitad. Y si no tiene herederos forzosos, puede dejar la totalidad de sus bienes a quien desee. Estas reglas evitan que un testamento prive a determinados familiares de la parte que la ley les reserva.

¿Y si la persona fallece sin dejar testamento?

En ese caso corresponde tramitar una sucesión intestada, ante notario o por la vía judicial. Este procedimiento permite identificar a quienes tienen derecho a heredar. Sin embargo, puede ocurrir que algunos hijos inicien el trámite y omitan a un hermano, aunque sepan de su existencia.

Ese hermano no pierde sus derechos por haber sido excluido. Puede acudir al Poder Judicial e interponer una demanda de petición de herencia para que se reconozca su condición de heredero y pueda concurrir con los demás. Por eso, antes de concluir un trámite sucesorio, es importante verificar que se haya considerado a todos los familiares con derecho a heredar.

Otro conflicto aparece cuando uno de los herederos ocupa la casa familiar, la alquila o recibe sus rentas sin rendir cuentas a los demás. También surgen desacuerdos cuando los padres entregan un inmueble a uno de sus hijos mientras viven y, después de su fallecimiento, los hermanos discuten si ese bien debe tomarse en cuenta al repartir la herencia. En estos casos pueden entrar en juego la colación, la rendición de cuentas y la división y partición, según las circunstancias.

Hay algo más que conviene tener presente: la herencia no está formada únicamente por bienes. Puede comprender deudas y obligaciones. Como regla general, el heredero responde por ellas solo hasta donde alcancen los bienes de la herencia, de acuerdo con el artículo 661 del Código Civil.

Ordenar el patrimonio en vida, otorgar testamento cuando sea conveniente y conservar los documentos de los bienes puede evitar muchos problemas. También ayuda conversar con la familia y buscar asesoría antes de realizar donaciones o anticipos de legítima. No siempre esas decisiones producen el efecto que uno imagina.

En mi experiencia, buena parte de los conflictos hereditarios no nace de una discusión compleja sobre la ley, sino de la falta de información, de decisiones tomadas sin consultar y de la desconfianza entre familiares. Conocer las reglas a tiempo permite proteger los derechos de todos y evitar que la muerte de un ser querido dé paso a años de enfrentamientos judiciales.