¿Puedo desheredar a un hijo en el Perú?

“Quiero dejarle toda mi herencia a uno de mis hijos y no darle nada al otro”. Esta es una decisión que algunos padres consideran después de atravesar conflictos familiares, distanciamientos o situaciones que consideran imperdonables. Sin embargo, ¿pueden hacerlo libremente? En el Perú, la respuesta es no. La ley protege a los hijos como herederos forzosos y solo permite excluirlos de una herencia por causas expresamente establecidas.

El artículo 744 del Código Civil señala cuáles son las razones por las que un padre o una madre puede desheredar a un hijo. Entre ellas se encuentran el maltrato físico o la ofensa grave y reiterada contra sus padres.

También puede desheredarse al hijo que, sin motivo justificado, se haya negado a prestar alimentos a sus padres cuando estos los necesitaban, o que los haya abandonado mientras se encontraban gravemente enfermos o sin poder valerse por sí mismos.

La ley contempla, además, que el hijo haya privado injustificadamente de su libertad a uno de sus padres o que lleve una vida deshonrosa o inmoral. Esta última causal debe interpretarse con cuidado, pues no basta con que los padres desaprueben la conducta o las decisiones personales de sus hijos. Debe tratarse de una situación que encaje realmente en lo previsto por la norma.

Asimismo, pueden invocarse las causas de indignidad para suceder contempladas en el Código Civil.

¿Basta con dejarlo escrito en un testamento?

No. Para desheredar a un hijo es necesario otorgar testamento y expresar claramente la causa legal que justifica esa decisión. No sería suficiente señalar que se le excluye de la herencia porque existe una mala relación familiar o porque dejó de visitar a sus padres.

Por ejemplo, si un padre tiene dos hijos y desea dejar todo su patrimonio al que siempre estuvo a su lado, no puede privar al otro de su legítima simplemente porque se distanciaron.

Cuando existen hijos, el Código Civil permite al testador disponer libremente de hasta un tercio de su patrimonio. Los otros dos tercios están reservados para los herederos forzosos. Por ello, un padre puede favorecer a uno de sus hijos dentro de los límites legales, pero no eliminar los derechos hereditarios del otro sin una causa válida de desheredación.

¿Puede el hijo desheredado reclamar?

Sí. El hijo puede acudir al Poder Judicial para cuestionar la desheredación si considera que la causa invocada no existe o no se encuentra debidamente acreditada.

Si el padre no obtuvo previamente una sentencia que justificara su decisión, corresponderá a los herederos del testador probar la causa de desheredación cuando sea contradicha judicialmente.

¿Qué sucede con los nietos?

Un aspecto que muchas personas desconocen es que la desheredación de un hijo no necesariamente perjudica a sus propios hijos. Si la exclusión es válida, los nietos pueden heredar por representación la parte que le habría correspondido a su padre o madre.

Además, el artículo 748 del Código Civil establece que no pueden ser desheredados los menores de edad ni quienes se encuentren privados de discernimiento.

Desheredar a un hijo no es una decisión que pueda tomarse por resentimiento o como consecuencia de una discusión familiar. Es una medida excepcional que exige una causa prevista por la ley y que pueda demostrarse. Antes de otorgar un testamento con esta disposición, es importante recibir asesoría legal. Una decisión mal planteada puede terminar en un proceso judicial y en un conflicto familiar que pudo evitarse.