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¿Puedo desheredar a un hijo en el Perú?

“El artículo 744 del Código Civil señala cuáles son las razones por las que un padre o una madre puede desheredar a un hijo”, escribe Javier Arrieta.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Para desheredar a un hijo es necesario otorgar testamento y expresar claramente la causa legal que justifica esa decisión. (Foto: iStock)
    Para desheredar a un hijo es necesario otorgar testamento y expresar claramente la causa legal que justifica esa decisión. (Foto: iStock)
    / seb_ra

    “Quiero dejarle toda mi herencia a uno de mis hijos y no darle nada al otro”. Esta es una decisión que algunos padres consideran después de atravesar conflictos familiares, distanciamientos o situaciones que consideran imperdonables. Sin embargo, ¿pueden hacerlo libremente? En el Perú, la respuesta es no. La ley protege a los hijos como herederos forzosos y solo permite excluirlos de una herencia por causas expresamente establecidas.

    Merlín IA

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