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¿Deben los hijos mantener a sus padres?

“La obligación de dar alimentos va en ambos sentidos. Así como los padres deben velar por sus hijos, la ley protege a los padres que, por su situación económica, necesitan apoyo para vivir con dignidad”.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Qué dicen las leyes en el Perú sobre la asistencia económica a los padres por parte de los hijos.
    Qué dicen las leyes en el Perú sobre la asistencia económica a los padres por parte de los hijos.
    / mohd izzuan

    “Mis hijos trabajan, pero ninguno me ayuda”. Es una frase que se escucha cuando los padres llegan a la vejez, dejan de trabajar o no tienen ingresos para vivir. Y surge la duda: ¿pueden exigir a sus hijos una pensión de alimentos? En el Perú, sí. Solemos pensar que los alimentos son una obligación de los padres hacia los hijos, pero la ley también prevé el caso contrario.

    Merlín IA

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