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¿Qué sucede con las deudas durante el matrimonio?

“Mi esposo tiene una deuda, ¿también pueden cobrarme a mí?”. La respuesta no siempre es sencilla, porque depende del tipo de deuda, de cómo se utilizó el dinero y del régimen patrimonial del matrimonio.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: iStock)
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    / sesame

    Estar casado no significa que uno de los esposos se convierta automáticamente en responsable de todas las obligaciones que contraiga el otro. En el Perú, los esposos pueden estar casados bajo sociedad de gananciales o separación de patrimonios.