¿Qué sucede con las deudas durante el matrimonio?

Estar casado no significa que uno de los esposos se convierta automáticamente en responsable de todas las obligaciones que contraiga el otro. En el Perú, los esposos pueden estar casados bajo sociedad de gananciales o separación de patrimonios.

En la sociedad de gananciales existen bienes propios de cada cónyuge y bienes sociales. El artículo 308 del Código Civil señala que los bienes propios de uno de los esposos no responden por las deudas personales del otro.

Por ejemplo, si uno de los cónyuges solicita un préstamo para comprar un vehículo destinado exclusivamente a su uso personal, o contrae una deuda que no tiene relación con las necesidades de la familia, en principio estamos ante una obligación personal. Su pareja no se convierte en deudora simplemente por estar casada.

La situación puede ser diferente cuando el dinero se utiliza para atender las necesidades de la familia. Los artículos 316 y 317 del Código Civil establecen reglas sobre las obligaciones que son de cargo de la sociedad. Entre ellas están las relacionadas con el sostenimiento de la familia, la educación de los hijos y otras necesidades comunes.

Pensemos, por ejemplo, en un préstamo utilizado para pagar el colegio de los hijos, un tratamiento médico, la alimentación o los gastos de la vivienda. En estos casos, la finalidad de la deuda es distinta y puede comprometer los bienes sociales.

Por eso, cuando aparece una deuda en un matrimonio, no basta con preguntar quién firmó el contrato. También es necesario saber para qué se pidió el dinero y en qué fue utilizado.

Y aquí existe un aspecto práctico que muchas veces se olvida: en un proceso judicial, lo que se afirma debe poder demostrarse. Si se sostiene que un préstamo fue utilizado para beneficio de la familia, será importante contar con documentos, comprobantes u otros medios de prueba que permitan demostrarlo. Lo mismo ocurre cuando se afirma que se trató de una deuda exclusivamente personal.

También hay que tener cuidado con una afirmación común: “Como la deuda es de mi esposo, no pueden tocar ningún bien”. La respuesta no es tan simple. El acreedor puede dirigirse contra los bienes propios del deudor y, dependiendo del caso, pueden surgir controversias respecto de los derechos que le correspondan dentro de los bienes sociales.

Si los esposos optaron por la separación de patrimonios, el panorama es distinto. Cada uno conserva sus bienes y, en principio, responde por sus propias obligaciones. La deuda de uno no compromete automáticamente los bienes del otro.

Otro error frecuente consiste en pensar que un inmueble pertenece exclusivamente a quien figura como titular registral. Si fue adquirido durante la vigencia de la sociedad de gananciales, puede tener la condición de bien social, aunque aparezca inscrito a nombre de uno solo de los esposos. Por eso, antes de afirmar que un inmueble está protegido frente a una deuda, es necesario revisar con, en cada caso, cómo y cuándo fue adquirido y cuál era el régimen patrimonial vigente.

Por lo tanto, antes de firmar como aval, garante o codeudor de la pareja, hay que leer con atención el documento y conocer qué obligación se está asumiendo. Una firma puede ser un gesto de confianza, pero también puede generar una responsabilidad jurídica propia.

El matrimonio supone un proyecto de vida en común, pero eso no significa que todas las deudas sean necesariamente comunes.