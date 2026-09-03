El peruano Oscar Ravello peleará el próximo martes 15 de setiembre en el programa de streaming “Dana White’s Contender Series”, que premia a los ganadores con un contrato con la UFC.

Ravello, de 27 años, se enfrentará al brasileño Igor Cavalcanti en un combate pactado a tres rounds en peso mediano (83,9 kg), una división de peso superior a la que acostumbra competir.

Mira aquí nuestra entrevista exclusiva con Oscar Ravello, quien revela detalles sobre su carrera y de qué forma fue invitado a luchar en el “Contender Series”:

VIDEO UFC GINO ALVA

“[El duelo] va a estar muy interesante. La estrategia está pactada: él es un tipo largo, bueno, fuerte, pero soy más rápido y tengo más habilidades que él para vencerlo”, dijo Ravello a El Comercio.

El peruano consideró que “mi biotipo no se presta” para competir en peso mediano, aunque afirmó que “las negociaciones se dieron así y fue el camino perfecto para entrar” al “Contender Series”.

La pelea de Oscar Ravello será transmitida en vivo el martes 15 de setiembre a través de la aplicación Paramount+.