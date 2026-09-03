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Resumen

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El peruano Oscar Ravello peleará el próximo martes 15 de setiembre en el programa de streaming “Dana White’s Contender Series”, que premia a los ganadores con un contrato con la UFC.

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