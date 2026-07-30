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Resumen

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El peruano Daniel ‘Sóncora’ Marcos debutará el sábado 22 de agosto en Professional Fighters League (PFL) contra el ruso Magomed Magomedov, sexto en el ránking de peso gallo (61 kg) de la organización.

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