El peruano Daniel ‘Sóncora’ Marcos debutará el sábado 22 de agosto en Professional Fighters League (PFL) contra el ruso Magomed Magomedov, sexto en el ránking de peso gallo (61 kg) de la organización.

‘Sóncora’, de 33 años, volverá a competir después de más de ocho meses. Su último combate fue el 8 de noviembre del 2025 contra Miles Johns en UFC, empresa que inesperadamente no le renovó el contrato.

“En la UFC me dijeron que haga lo que tenga que hacer, que era noquear o dormir a alguien o definir. Lo cual lo hice y no tengo explicación”, dijo en esta entrevista con El Comercio, en la que también compartió detalles hasta hoy poco conocidos sobre su llegada a PFL y su futuro profesional.

– En el Perú causó mucha sorpresa tu salida de UFC, pero también nos dio gusto saber que firmaste con PFL. ¿Cómo sucede todo esto?

Aclarando que mi última pelea fue en noviembre, el 8 de noviembre [del 2025], si no me equivoco. Estuve, para decirlo rápido, preparado siempre. Después del 8 de noviembre regresé a Lima, estuve un tiempo acá, pasé fiestas, seguí entrenando. Con el tema de UFC, no sé exactamente qué es lo que pasó. Cambié de mánager. Lo único que me notificó mi nuevo mánager, que es Iridium, que es Jason [House], me dijo que en UFC no iba a haber renovación. Fue algo que pensé muchas cosas y no había una explicación.

– Para nadie…

Exacto. El récord que tenía:18-1. Solamente he perdido una sola vez en mi carrera. En la UFC me dijeron que haga lo que tenga que hacer, que era noquear o dormir a alguien o definirlo, lo cual lo hice y no tengo explicación. Esto pasó automáticamente: sacaron un post de que yo ya no estaba en UFC y al día siguiente PFL me toca las puertas y me dice que quiere firmarme.

– ¿Cuándo pasó todo eso?

El 28 de mayo, creo que me pasó todo esto. El 28 o 29 de mayo, por ahí. Cayó un viernes. El viernes ya no era peleador de UFC y el sábado ya era peleador de PFL, literal. El contrato me llegó el 1 de junio y nada. No tengo explicación para ello, pero sí estoy agradecido con PFL. Ahora soy un peleador PFL, las cosas se dan porque se tienen que dar. Lo he aceptado y sigo mi carrera ahora.

– Te están poniendo un desafío importante. Tu primer rival, Magomed Magomedov, es un peleador prestigioso. Como tú, tiene un buen récord y están casi en la misma edad. ¿Cómo has tomado este primer gran desafío?

Él está en el top 6 de la división. Estoy listo para pelear con los grandes. Sé que es un peleador duro, sé qué es lo que trae. Lo he visto pelear con un atleta peruano también, con Enrique [Barzola]. Entonces nada, estoy contento. Sé lo que tiene, sé lo que traigo. No me sorprende nada, ya en estas circunstancias nada me sorprende. Yo voy a ir a pelear y hacer lo mío.

– Como lo mencionaste, incluso en páginas extranjera sorprendió mucho que ya no sigas en UFC. Tuviste solo una derrota y cinco victorias, la última fue una sumisión donde dejaste dormido literalmente a tu oponente. ¿Te afectó anímicamente o emocionalmente esa decisión?

Sí, claro. Uno llega a Estados Unidos con la idea de ser campeón de las grandes ligas. Eso me causó mucho estrés, porque yo quería pelear y no se pudo. No sé lo que me depare el futuro, aún tengo 33 años, tengo muchos años por pelear y me sigo manteniendo con la misma disciplina, con el mismo enfoque de ser campeón mundial. Esta vez Dios me puso en este camino, no sé cuáles son sus planes, pero yo sigo enfocado. Lo único que sé es que voy a ser grande, voy a ser grande y lo tengo en mi mente y en mi ser.

– Mucha gente piensa que el peleador, una vez que llega a las grandes ligas, se convierte inmediatamente en millonario. Pero pese a las victorias que puedas lograr, vivir en Estados Unidos exige una inversión muy grande en muchas cosas…

No lo ves hasta cuando migras a otro país. Es la verdad, yo tampoco lo veía cuando yo estaba aquí. Tenía aquí las cosas, pero no tenía mucho dinero. El gimnasio, en otros países tienes que pagar un porcentaje, sea el 10%, 15%, 20%. Aparte tienes que pagarle a tu mánager, ahí se te va el 20%. Además, tienes que pagar los impuestos donde estás: si vives aquí, tienes que pagar impuestos allá. Para serte sincero, si tú vas a pelear por US$5.000, sí o sí vas a tener que ganar US$5.000 más; o sea, doblarlo o que te den un bono extra y ese bono extra es lo que tú realmente [ganas]. Es muy duro, la gente piensa que ganando US$30.000 o US$40.000 es mucho dinero, pero no es mucho dinero.

– Y en estos meses sin pelear, ¿te sustentas con seminarios, clases privadas o cómo estás manejando la situación laboral?

Yo he estado sustentándome con lo que he ganado, pero ahora último estoy muy ajustado. He estado buscando sponsors, he estado buscando personas que me apoyen. De eso he estado tratando de vivir. Ha sido muy duro: una persona que no trabaja ocho meses, ¿cómo vive?

– Pero supongo que eso también te da una motivación extra y esa hambre para llevártelo por delante.

Sí, claro. Tengo mucha hambre. Más que todo, tengo ese sabor de que no fue el momento de salir de un lugar en el que todavía tenía mucho por dar. Ahora tengo que dar todo lo que tengo que dar aquí. Tengo mucha hambre de pelear, de hacer mejor las cosas, de mirar al frente, de salir, de fajarme contra quien sea y demostrar quién soy.

– Eres el primer peleador peruano que entró a UFC a través del Dana White’s Contender Series y precisamente en setiembre cuatro peruanos competirán en el programa. ¿Qué piensas sobre la presencia que el Perú ha ganado ahí?

Cuando yo entré al Contender, era muy difícil ingresar a UFC para un peruano, tú lo sabes porque en ese tiempo hablaba mucho contigo. Estoy muy feliz, porque se está dando la evolución que queríamos para el Perú. Esto no es de hace cinco o 10 años, esto viene de hace muchos años, cuando yo ni existía en las MMA, con profesores como Héctor Iberico y el ‘Tanque’ [Renato Puente]. Esta es una gran oportunidad, esperemos que el próximo año no sean cinco peruanos, sino siete u ocho.

– ¿Con qué canción vas a salir en tu debut en PFL?

Todavía no lo he pensado, pero me gusta mucho la salsa. Lo más probable es que salga con Héctor Lavoe. Ya estoy mentalizado, apretando un poquito el peso: estaba en 77 kg, 75 kg y ya estoy apretando para estar más bajo.

– ¿Y has pensado en subir de división?

A futuro, quizás pueda subir a 66 kg (peso pluma), porque mis primeras peleas las tuve en 66 kg. Pero ahorita 61 kg (peso gallo), es el peso donde me siento fuerte. Mientras pueda dar 61 kg sin problemas, voy a seguir ahí. Pero lo que quiero es mantenerme en la categoría y ser campeón. Voy a ser campeón, tengo la misma mentalidad y mucha más hambre de comerme al mundo.