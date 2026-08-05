Horóscopo de HOY, miércoles 5 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: acabará con las diferencias y problemas trabajando con gente creativa. Amor: sentirá fuerte impulso para salir a divertirse y conocer a alguien que le deslumbre.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente poco idónea cometerá errores que subsanará con creatividad. Amor: la calidez mutua se renovará compartiendo paseos o viajes nunca antes realizados.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una traba se removerá y los negocios o proyectos comenzarán a avanzar. Amor: sin saber cómo ni cuándo, sentirá atracción por alguien de su entorno cercano.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el entorno laboral se distraerá y las interferencias comenzarán a aparecer. Amor: la comunicación será el tema difícil para corregir; lo lograrán con amor y diálogo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá una traba que necesita una solución rápida pero el entorno lo ignorará. Amor: la relación pasará por el estrecho pasadizo del desamor pero se recuperarán.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se encontrará con que ideas diferentes interactúan y crean excelencia. Amor: se sorprenderá por tantas afinidades que experimenta con una bella persona.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá trabas y situaciones difíciles con la ayuda del entorno. Amor: el impulso para conocer gente nueva le acercará a la persona más agradable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: negocio o proyecto con fallas, pero nada que no se pueda resolver. Amor: comenzará a sentir cierta molestia en la relación, mejor actuar con sinceridad.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá cuidado al trabajar con urgencia para no cometer errores. Amor: se darán las circunstancias en las que una dulce amistad se convertirá en romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá momentos complicados y con escenarios cambiantes. Amor: recibirá muestras de ternura que facilitarán la plena expresión de las emociones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una actividad estancada pasará a generar oportunidades nunca vistas. Amor: sus muestras de afecto causarán que cierta persona no quiera alejarse.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: algunas ideas no se concretarán pero un proyecto o negocio dará satisfacciones. Amor: con menos entrometidos la relación comenzará a brillar y disfrutar de la intimidad.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMABLE Y MUY DISPUESTA PERO SU LIDERAZGO A VECES MOLESTA A LOS DEMÁS