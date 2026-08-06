Horóscopo de HOY, jueves 6 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente se convertirá en una traba que alterará los objetivos. Amor: con una actitud amorosa, vencerá a la indiferencia y creará momentos de fuerte encanto.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: el camino al éxito se despejará y gente influyente observará su desempeño. Amor: su vida afectiva podría dar un vuelco positivo, alguien buscará el modo de acercarse.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y una oportunidad llegará para quedarse. Amor: su presencia estará irresistible y atraerá a una persona que se destaca por su belleza.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se apurará a criticar pero le harán ver que todo marcha exitosamente. Amor: tomará iniciativas agradables, el tedio quedará atrás y la relación será divertida.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegará oportunidad para no dejar pasar; el camino al éxito estará facilitado. Amor: algunos gestos harán crecer su encanto y alguien no podrá evitar quedar prendado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: será buena idea levantar el perfil para superar una crisis complicada. Amor: una sugerencia audaz encenderá una relación que no se revela y será inolvidable.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se avecina cambio inesperado que ayudará a lograr beneficios. Amor: su encanto atraerá a la bella persona que quiere conocer; surgirán afinidades.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su carácter surgirá para encarar un nuevo proyecto o negocio. Amor: disfrutará de dulces vivencias en la relación y ningún malentendido las opacará.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: hallará un modo inteligente para resolver asuntos pendientes. Amor: la idea de comenzar una relación se concretará, pero con sus claroscuros.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: cuidado, sus críticas comenzarán a ser destructivas y no ayudan. Amor: creerá que está cerca de una ruptura pero será un fuerte pedido de explicaciones.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: no habrá excusa para ignorar compromisos ni asuntos pendientes. Amor: cierto desapego no se verá bien pero al expresar sentimientos, todo mejorará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: cierta falta de entendimiento perjudicará el avance de proyectos o negocios. Amor: la idealización de algún rasgo de su pareja chocará con lo que realmente es.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY HONRADA. LE DISGUSTA OBTENER VENTAJAS A COSTA DE LA INGENUIDAD AJENA.
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