Horóscopo de HOY, viernes 7 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llegará una propuesta inteligente que facilita el avance de proyectos o negocios. Amor: la distancia caerá para crear la situación romántica que inicia una nueva relación.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que cambian aspectos desarrollados por el uso y la costumbre. Amor: hará una promesa que no puede cumplir y desatará una situación complicada.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento favorable para hacer convenios o acuerdos que generan beneficio. Amor: cada malentendido desalienta el encanto mutuo pero hará bien en aclarar todo.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un pobre resultado indicará que hay que comenzar de cero y tomar el control. Amor: los prejuicios en la relación generarán roces, pero los evitará si escucha al otro.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: con fuerte iniciativa resolverá una situación económica que tiende a complicarse. Amor: duras palabras causarán angustia pero la concordia se recuperará en una cita.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: el trabajo sobre un proyecto o negocio dará un giro sorprendente. Amor: su visión intelectual de las cosas podrían causar desinterés en la pareja, atención.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: sus iniciativas se destacarán por llevar al éxito los proyectos. Amor: expresará los sentimientos que se guarda y la relación será observada por su brillo.
ESCORPIO (octubre23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien criticará sus proyectos con poco argumento pero lo vencerá. Amor: dejará de postergar decisiones en la relación y todo comenzará a mejorar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cometerá algunos errores y las críticas no se harán esperar. Amor: el desencanto comenzará a invadir la relación pero una dulce iniciativa lo disipará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su capacidad para el orden despejará algunas trabas impuestas. Amor: alguien de fuerte encanto le despertará la intención de enamorarse en un encuentro.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: los planes se concretarán pero con errores o faltantes para subsanar. Amor: se avecinan cambios en la relación que no serán bien recibidos; todo se hablará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento para concentrarse en sus cosas y dejar de estar pendiente de otros. Amor: una de sus iniciativas será cuestionada en la relación pero al final será entendida.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE. EJERCE EL LIDERAZGO CON NATURALIDAD Y MANTENIENDO LA JUSTICIA.
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