Horóscopo de HOY, viernes 2 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará cierta inactividad y los resultados comenzarán a verse de inmediato. Amor: su rasgo impulsivo atraerá a la persona más inesperada y habrá un encuentro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la comunicación se percibirá más clara y su idea será comprendida y ejecutada. Amor: con iniciativas románticas mejorará el clima de la relación y crecerá la calidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los resultados parecerán escasos pero pronto verá señales de gran recuperación. Amor: momento para sugerir cambios en esos rasgos que le fastidian en la relación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus expectativas comenzarán a ser satisfechas por la idea que conduce al éxito. Amor: superará discusiones causadas por terceros y pondrá a salvo la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que harán avanzar los proyectos o negocios estancados. Amor: será buena idea no exagerar con afirmaciones que no ayudan en la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si se demora en actuar, la oportunidad podría estar cerca y no la verá. Amor: será importante en la relación recuperar la armonía si agrega un cálido entusiasmo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y activarán un proyecto estancado. Amor: los problemas de la relación terminarán con iniciativas que refuerzan la calidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá desafíos técnicos que ayudarán a obtener beneficios. Amor: un comentario confuso se convertirá, si lo permiten, en una mentira elaborada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: decidirá cambios de rutinas y mejorará la actividad de todos. Amor: un encuentro casual creará una afinidad que cree imposible y habrá romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad que generará momentos de buena fortuna. Amor: gente entrometida no tendrá derecho a opinar sobre los problemas de la relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: no será buena idea ignorar los problemas, una sola iniciativa los vencerá. Amor: dejará de lado prejuicios o ideas fijas y la relación crecerá hacia la madurez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará una situación económica difícil y alcanzará la estabilidad. Amor: la relación se afirmará si evita mezclar la pareja con los pormenores laborales.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA CON LOS DEMÁS RESPECTO DE LO QUE SIENTE. CREE SER INCOMPRENDIDA.