El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento significativo de la temperatura diurna en Lima y la costa peruana. La institución meteorológica anunció que este evento de calor extremo afectará a la población de diversas regiones desde el 2 de octubre.

Las condiciones térmicas alcanzarán valores de moderada a extrema intensidad en gran parte del litoral del país durante el periodo de vigencia. Los pronósticos oficiales prevén temperaturas máximas de entre 24°C y 35°C en los departamentos de la costa norte.

Las jurisdicciones de la costa central registrarán marcas que oscilarán entre 23°C y 29°C a lo largo de las jornadas señaladas. Asimismo, las zonas del litoral sur presentarán valores diurnos comprendidos entre 22°C y 28°C.

La alerta roja de Senamhi advierte elevadas temperaturas en Lima y otras regiones a lo largo del día.

El fenómeno atmosférico presentará escasa cobertura nubosa hacia el mediodía en las provincias afectadas por este aviso. Esta situación meteorológica provocará un incremento peligroso en los índices de radiación ultravioleta en todo el territorio costeño.

Los especialistas prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h principalmente en horas de la tarde. El periodo de duración de esta advertencia climática oficial abarca noventa y cinco horas continuas de monitoreo permanente.

Senamhi brinda recomendaciones para la procesión del Señor de los Milagros

El sábado 3 de octubre iniciará el primer recorrido procesional de la venerada imagen del Señor de los Milagros en las calles de Lima. Senamhi confirmó que la capital alcanzará temperaturas diurnas de hasta 28°C durante la festividad religiosa.

El centro capitalino registrará un brillo solar intenso alrededor del mediodía junto con ráfagas de viento en el transcurso de la tarde. El organismo especialista advirtió sobre la presencia de niveles muy altos de radiación ultravioleta durante las horas de mayor insolación.

Los expertos del Senamhi recomendaron a los asistentes el uso de sombreros de ala ancha y lentes con filtro protector ultravioleta. Las autoridades también aconsejaron aplicar bloqueador solar, vestir ropa ligera, utilizar sombrillas y mantener una hidratación constante durante el trayecto.