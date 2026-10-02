La alerta roja de Senamhi advierte elevadas temperaturas en Lima y otras regiones a lo largo del día. (Foto: Andina)
La alerta roja de Senamhi advierte elevadas temperaturas en Lima y otras regiones a lo largo del día. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento significativo de la temperatura diurna en Lima y la costa peruana. La institución meteorológica anunció que este evento de calor extremo afectará a la población de diversas regiones desde el 2 de octubre.

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