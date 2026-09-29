Lima se prepara para el inicio del Mes Morado 2026 con los tradicionales recorridos procesionales del Señor de los Milagros. La primera salida de las sagradas andas del Cristo de Pachacamilla está programada para este sábado 3 de octubre, desde el Santuario de las Nazarenas. Este año se realizarán cinco jornadas bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”.

El primer recorrido comenzará al mediodía. La imagen avanzará por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, para luego retornar por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas. Durante el trayecto recibirá el homenaje de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

El desplazamiento de las andas generará restricciones temporales al tránsito vehicular en las vías comprendidas en el recorrido. La circulación será regulada por la Policía Nacional y las autoridades de transporte conforme avance la procesión. La ATU suele disponer modificaciones temporales en los servicios de transporte público que circulan por las vías comprometidas, por lo que se recomienda revisar sus comunicaciones oficiales.

Segundo recorrido: domingo 18 de octubre

El domingo 18 de octubre, el Señor de los Milagros saldrá nuevamente por las calles de Lima. La procesión avanzará por la avenida Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Luego continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay y el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. La ruta seguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, para retornar al jirón Junín y llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde las andas pernoctarán.

Tercer recorrido: lunes 19 de octubre

El lunes 19 de octubre, la imagen saldrá de la Iglesia del Carmen y recorrerá los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, con ingreso al Hospital Dos de Mayo. Posteriormente continuará por Antonio Bazo, la avenida Grau y otras vías hasta llegar al Hospital Guillermo Almenara.

La procesión seguirá por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, avenida Abancay, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y avenida Paseo de la República, donde llegará al Palacio de Justicia.

Finalmente, bordeará la Plaza San Martín y continuará por las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna hasta retornar al Santuario de las Nazarenas.

Cuarto recorrido: miércoles 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre se realizará el cuarto recorrido. El Señor de los Milagros saldrá del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte, donde ingresará al Hospital Arzobispo Loayza.

Después retomará la avenida Alfonso Ugarte y continuará por la avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

Quinto recorrido: domingo 1 de noviembre

El domingo 1 de noviembre se realizará el quinto y último recorrido del año. El Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Monasterio de las Nazarenas, donde culminará el programa procesional de 2026.

Misas y actividades durante el Mes Morado

Durante octubre, las misas televisadas que anteriormente se celebraban en la Catedral de Lima tendrán como escenario el Santuario de las Nazarenas los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre. Asimismo, el Arzobispado de Lima anunció el retorno de las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado”, que serán difundidas diariamente a las 9 p. m. a través de su página web y redes sociales.

El Santuario de las Nazarenas permanecerá abierto durante octubre con un horario especial. Del domingo 4 al sábado 31, sus puertas abrirán minutos antes de las 6 a. m. y permanecerán disponibles hasta culminar la misa de las 9 p. m. Las confesiones se realizarán en la Capilla de la Reconciliación de 8 a. m. a 7 p. m.

El domingo 4 de octubre, debido a las Elecciones Regionales y Municipales, las misas comenzarán desde las 5 p. m. Los fieles podrán ingresar a venerar al Señor de los Milagros del 5 al 31 de octubre, entre las 2:30 p. m. y 4 p. m.

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Transmisiones por internet

Las actividades religiosas y procesionales podrán seguirse por internet mediante los canales digitales de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y Canal HN, con transmisiones y contenidos en Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y el canal de WhatsApp de la Hermandad.

Asimismo, Nazarenas TV ofrecerá una transmisión diaria de 7 a. m. a 10 p. m., mientras que el Museo del Señor de los Milagros atenderá de 9 a. m. a 6 p. m.