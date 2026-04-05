Para los católicos, recorrer las siete iglesias durante el Jueves Santo es una tradición que rememora las siete estaciones que siguió Jesús desde la Última Cena hasta su crucifixión. Si quieres iniciarte en esta práctica esta Semana Santa o simplemente descubrir nuevas “joyas” escondidas en el Centro de Lima, aquí te proponemos un recorrido que puedes realizar.

Primera Iglesia:

La primera Iglesia recuerda el camino de Jesús desde el Cenáculo, lugar histórico en Jerusalén donde se celebró la Última Cena, hasta el Huerto de Getsemaní. Nuestra propuesta para esta estación es la Iglesia de las Nazarenas, ubicada en Jr. Huancavelica 515. La casa del Sr. de Los Milagros ofrecerá la tradicional misa de la Última Cena y Lavatorio de los pies a las 6:00PM.

Segunda Iglesia

Esta estación es el camino del Huerto de Getsemaní a la casa de Anás, primer lugar a donde llevaron a Jesús y donde tuvo que explicar su doctrina. Para recordar esta estación, la Basílica de La Merced ubicada en el Jirón de la Unión 621 es una gran opción. Esta iglesia se destaca por su fachada y en el interior, sus retablos recubiertos en pan de oro.

Tercera Iglesia

En esta estación se recuerda el traslado de Jesús de la casa de Anás a la casa de Caifás para ser juzgado. Para esta estación puede dirigirte hasta la cuadra cuatro del jirón Azángaro a la Iglesia de San Pedro, administrada por la orden religiosa de los Jesuitas, recibirá a los feligreces desde las 7:30 AM.

Cuarta Iglesia

Esta estación representa la presentación de Jesús ante Poncio Pilato, para ello puedes visitar la Iglesia de Santo Domingo en Jirón Camaná 170, una de las iglesias más antiguas de Lima, estrechamente vinculada con la vida de San Martín de Porres. La misa del Jueves Santo se realizará a las 7:00 PM.

Quinta Iglesia

En esta estación, Jesús se presenta ante el rey Herodes, quien lo humilla y le pone vestidura de lujo para luego regresarlo con Pilato. Para esta estación puedes caminar hasta la Basílica y Convento de San Francisco en Jr. Lampa con Jr. Áncash. Además de visitar la iglesia puedes entrar a las catacumbas.

Sexta Iglesia

Esta iglesia simboliza la escena de Jesús ante Poncio Pilato, quien lo termina de condenar a muerte. Esta es una de las últimas estaciones por lo que te proponemos regresar a la Plaza Mayor y dirigirte a la Iglesia del Sagrario, justo al lado de la Catedral.

Séptima Iglesia

Esta última inglesia conmemora el camino de Jesús hacia el Monte Calvario, cargando la cruz. Para esta estación cumbre, puedes visitar la Catedral de Lima, uno de los templos más importantes del país. La misa de Jueves Santo se realizará a las 6:00 PM.

Más allá de la tradición, es un acto de devoción que busca fortalecer la fe y orar frente al “Monumento” eucarístico expuesto en cada templo.