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Resumen

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Una de las iglesias más antiguas de Lima puede convertirse en una estación de tu recorrido.
Una de las iglesias más antiguas de Lima puede convertirse en una estación de tu recorrido.
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Por Alejandra Garboza

Para los católicos, recorrer las siete iglesias durante el Jueves Santo es una tradición que rememora las siete estaciones que siguió Jesús desde la Última Cena hasta su crucifixión. Si quieres iniciarte en esta práctica esta Semana Santa o simplemente descubrir nuevas “joyas” escondidas en el Centro de Lima, aquí te proponemos un recorrido que puedes realizar.

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